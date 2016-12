Eltérítettek egy líbiai járatot, a gép felrobbantásával fenyegetőznek

(Cikkünk folyamatosan frissül)

Máltára térítettek pénteken egy líbiai belföldi légi járatot, 118 emberrel a fedélzetén, a gép felrobbantásával fenyegetőznek – jelentette a máltai média. A gép már leszállt a máltai repülőtéren.

Afriqiyah Airwaysflight #8U209, Airbus A320, from Sebha to Tripoli, Libya reportedly hijacked to Malta pic.twitter.com/9cf0EHi80T

— Aviation Safety Net (@AviationSafety) 2016. december 23.