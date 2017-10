Aradszki András: Nem, nem, Soros nem egyezik meg a Sátánnal. A terve sátáni

Múlt hétfőn "a sátán/Soros-terv ellen küzdeni keresztény kötelesség" című napirend előttijében arról beszélt a parlamentben, hogy a Sátán a végső csapását a családokra méri, valamint arról, hogy "a rózsafüzér a legerősebb fegyver a Gonosz ellen, képes a történelem megváltoztatására, és ezt Soros György is meg fogja tapasztalni". Ma is így gondolja? (Igen.) Villáminterjú a t. Ház folyosójáról.

Sejtette, hogy ekkora felzúdulás kelt majd a múlt heti sátános felszólalása?

Nem. De tanulság, hogy ami félreérthető, azt félre is értik. Bár szerintem nem volt félreérthető.

Az öntől eddig idegen stílus alapján, meg hogy papírból olvasta a szöveget, sokan azt feltételezik, nem is maga írta a felszólalást, hanem Rogán Antal kommunikációs stábja, s csak a kezébe nyomták a kötelezőt.

Áh.

Szóval ön írta?

Persze.

Ezek szerint nem központosítják annyira a kommunikációt a kormányfrakcióban, hogy az összes szájnak az agy mondja meg, mit beszélhetnek?

Nem, nem. Egyáltalán nincs ilyesmi.

“A sátán/Soros-terv ellen küzdeni keresztény kötelesség” címmel mondta el napirend előttijét. Úgy véli, hogy Soros György maga a Sátán?

Nem, nem, Soros nem egyezik meg a Sátánnal. Soros szabad ember. Szabadon gondolkodó ember. Szabad választási lehetősége van. Ezt váltig is tartom. Pontosan ezért éreztem sérelmesnek, ami írt rólam a sajtó a beszédem után. Szerintem pontosan tudom, hogy mit lehet mondani és mit nem, nem tettem egyenlőséget Soros és a Sátán közé.

Hogy jön össze egy beszédben Soros és a Sátán?

A Soros-terv a sátáni.

A Soros-tervet a Sátán sugalmazza Sorosnak?

Vannak olyan irányok, elképzelések, amelyek alapvetően szembemennek azzal az eddigi világrenddel, amiben a keresztény ember gondolkodik. A Sátán ellentmond a világ rendjének, ezt akarja fölforgatni. Lehet persze azt is mondani, hogy filantróp, emberbaráti megoldásokat javasol Soros György, lásd, évi egymillió illegális bevándorló letelepítése, de én ebben nem hiszek.

Másodjára évi ötszázezer menekültet mondott Soros, aztán háromszázezret, és nem illegális bevándorlókról beszélt, hanem a befogadó országok beleegyezésével érkezőkről. Amúgy meg Soros nem azonos az EU-val, nem azonos Brüsszellel, ő egy üzletember. Nem ő dönt rólunk, hanem választott képviselőink, kormányaink.

Eleinte egymilliót mondott Soros, aztán rájött, hogy nem tudja a piac felvenni ezeket, de ez csak ilyen ironikus megjegyzés a részemről. Meg azt is mondta Soros, hogy no border, éljünk határok nélkül, és egyéb ilyen dolgok, ami az eddigi európai keresztény identitás fellazítását jelenti.

Onnan kanyarodtunk el, hogy a Soros-terv vajon sátáni sugalmazásra született-e.

Én nem tudom, honnan jött a sugalmazás, ennyire nem tudom követni. Az kétségtelen tény, hogy a család elleni támadásokat, a családi világ fellazítását, az értékek devalválását az elmúlt húsz-harminc-negyven évben azért érzékeltük.

Ön a felszólalásában úgy fogalmazott, hogy „a Sátán legnagyobb és egyben végső csapása a családok elleni támadás lesz”. Mitől lenne ez a végső?

Ez összefügg azzal, hogy a családokat igyekeznek fellazítani, a családi kötelékeket kizsigerelni, az értéktelent értékessé tenni ebben a mai világrendszerben. Gondoljunk csak a kultúrára! Tetten érhető az értékes és maradandó dolgok kifigurázása, nevetségessé tétele.

Azért gondolja, hogy a családok elleni támadás a Sátán végső csapása ránk, mert annál már nincs lejjebb?

Hát, van lejjebb, de ezen az úton megyünk tovább.

Ja, hogy a családok elleni támadás a végső csapás első mozdulata?

Az első mozdulatai, igen.

Ha már parlamenti felszólalás, ráadásul papírból olvasva, fogalmazhatott volna pontosabban.

Igen, biztos, hogy árnyaltabban is lehetett volna fogalmazni.

Ön szerint ezt a végső, legnagyobb, a családokra mért sátáni csapást „látjuk az abortusz, az eutanázia, az egyneműek házassága és a genderelmélet terjedésén is”.

Igen, igen.

A genderelmélet nagyobb csapás az emberiségre, mint mondjuk a világháborúk, a népirtások vagy a rákos megbetegedések?

Természetesen nem.

Mégis ezt mondta: „A Sátán legnagyobb és egyben végső csapása a családok elleni támadás lesz… látjuk ezt… a genderelmélet terjedésén is.”

A társadalom alapsejtjei a családok. Abban a pillanatban, amikor a család alapsejtjét megfertőzi valami, széjjelveti magát, akkor hajlamosabbak az emberek fatalistább dolgokat is elvégezni, lásd, mint a háború. Másképp viselkednek, mint egy óvó-védő családból kikerülő gyerek. A genderelmélet a család fellazítása, ami az emberi gonoszság nagyobb áttörési lehetőségét adja meg.

Ön szerint miről szól a genderelmélet?

A nemek közötti átjárhatóságról. Ez az én véleményem, amit én tudok róla.

Én meg azt tudom róla, hogy az elmélet hívei szerint van a biológiai nemünk, az, aminek születünk, lánynak vagy fiúnak, meg van a társadalmi nemünk, ami azon szerepek összessége, melyekkel a többi ember ruház fel bennünket a biológiai nemünk alapján. Eddig ez nem tűnik sátáninak. A genderesek azt mondják, a biológiai nemünk nem azonos a társadalmi nemünkkel, és azt is mondják, nem helyes, ha a biológiai nemünk határozza meg a társadalmi szerepeinket. Nagyon leegyszerűsítve: azt mondják, miért ne lehetne egy nő is kazánkovács, vagy autószerelő, és miért ne állhatna takarítónak, ápolónak egy férfi.

Teoretikusan ezzel nem is vitatkozom. Azzal viszont igen, hogy a mai magyar munkavédelmi szabályok tiltanak bizonyos munkákat a nők számára.

Önnek az miért fáj, ha valaki nem fogadja el, hogy a férfiaké a kazánkovácsolás?… Nagyjából ezt mondják a genderisták, nem?

Hát, eléggé nagyjából.

Pontosan mit mondanak a genderisták?

Nézzen utána!

Én utánanéztem.

Én meg azt érzékelem, hogy ennek a fajta elméletnek az óvodákban a kisgyerek nevelésére való levitele nem helyes.

Hol viszik le? És hogyan?

Svédországban! Ahol közös vécéket használnak a fiúk és a lányok! Tehát már egész kicsi korban úgymond érzékenyítik azt a kérdést, ami azt jelenti, hogy már akkor se azonosítsd magad fiúnak vagy lánynak.

Ha van is ilyen Svédországban, nyilván még ott sem ez az általános. Ön szerint az a cél abban egy, kettő, néhány svéd óvodában, ahol esetleg közös a mosdó, hogy a gyerekek ne tekintsék magukat lánynak vagy fiúnak, és majd felnőttként felrúgják a család intézményét?

Van ilyen kinövése. De itt a parlamenti folyosón ne menjünk bele egy ilyen elméleti kérdésbe, érdemesebb nyugodtabb körülmények között.

Nyugodtak vagyunk, mosolygunk. Még egy mondatát hadd idézzem a felszólalásából. „A rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen, képes a történelem megváltoztatására, ezt Soros György is meg fogja tapasztalni.”

Ez két mondat!

„A rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen…” Itt a pont?

Nem. Tovább.

„A rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen, képes a történelem megváltoztatására.” Pont. „Ezt Soros György is meg fogja tapasztalni.” Pont. Így?

Így.

Mi a pont jelentősége? Az „ezt Soros György is meg fogja tapasztalni” másra vonatkozott?

A „Soros György is meg fogja ezt tapasztalni” arra vonatkozott, hogy a rózsafüzérimádság képes a történelmet megváltoztatni.

És ezt Soros Györgynek meg kell tapasztalnia?

Nem azt mondtam, hogy meg kell. Azt mondtam, hogy ezt Soros György meg fogja tapasztalni.

Hát jó. Minden tiszteletem a hívőké az istenes embereké, a keresztényeké, az imádkozóké, a rózsafüzér tisztelőié, de a genderek, a globális felmelegedés, a migráció, a grafitbombák és a cyberhadviselés korában, amikor tán tényleg meg kéne változtatni a történelmet, a parlamentből nézve biztosan a rózsafüzérima a legjobb orvosság a bajainkra?

Sok más módszer van, semminek nincs primátusa, de keresztény emberként, katolikusként a rózsafüzérimádság fontos eszköz atekintetben, hogy a hitünk erősödjön, erősödjön abban is, hogy jobb világot tudunk alkotni, és Isten képére tudjuk formálni az itteni világot.

Volt az ön fölszólalása mögött olyan szándék, hogy tromfoljon Semjén Zsolt pár nappal korábbi rádiós nyilatkozatára, melyben a pártelnök azt fejtegette, hogy a migrációs válság kiinduló oka a szabadkőművesség?

Először is: nem vagyok antiszemita!

Ez most hogy jön ide?

Mert a szabadkőművességre más újságok már ráhúzták, hogy antiszemita kijelentés a Semjén úré.

Eszembe nem jutott antiszemitázni.

Ha ez lenne a kérdés mögött, tiltakozom!

Mondom, eszembe nem jutott. Ön állt elő ezzel a kifejezéssel.

Akkor köszönöm szépen.

Eleve tisztességes ember nem lehet rasszista, nem lehet antiszemita, tisztességes katolikus ember még kevésbé lehet rasszista, antiszemita, ahogy tisztességes zsidó sem lehet kereszténygyűlölő. Márpedig ön mélyen hívő ember, efelől semmi kétségem, vagyis nyilván nem antiszemita.

Pontosan így van. Ahogy Szent János Pál mondta: tejtestvérek vagyunk. Sajnos ez a fajta hozzáállás a történelem folyamán nem mindig volt hangsúlyos. Egész más volna ma Magyarország sorsa.

Szóval volt önben szándék tromfolni Semjén szabadkőművesezését?

Nem, dehogy. Nem is hallottam Semjén beszédét.

De a tartalmáról, gondolom, értesült.

Utólag, már az én beszédem után.

Mit gondol arról, hogy „a migrációs válság kiváltó oka a szabadkőművesség, aminek sokadik leágazása ez a Soros-féle szélsőliberális dolog”, ami „szívéből gyűlöli a keresztény hagyományokat”?

Nézze, arról, hogy van szabadkőműves mozgalom, és annak megítélése mindig foglalkoztatta az embereket, mindig volt róla irodalmi és művészeti alkotás, ez kétségtelen tény. Elég A varázsfuvolára gondolni, vagy a Háború és békére, abban is egész fejezetek mentek ennek, tehát ez egy állandósult dolog, ami szerintem egyébként közel sem egyenlő az antiszemitizmussal.

Hogy jön ez a Soros-tervhez?

Én nem tudom, hogy jön hozzá. Meg kell kérdezni Semjén miniszterelnök-helyettes urat.

Ön a kormány tagja, a fejlesztési minisztérium energetikáért felelős államtitkára. Az energetikában, az ön munkájában van szerepe a transzcendensnek? Vagy az energetika annyira szakma, hogy ott semmi sem lehet hitkérdés?

Az már szakmai világ, kétségtelen, de ott is a teremtett világ védelme mentén dolgozunk. Például én teljes egészében egyetértek a klímaváltozás elleni küzdelemmel, soha nem volt bennem kérdőjel atekintetben, hogy a klímaváltozás okozója a közlekedés. Már csak azért is, mert számos tudósnak ez az álláspontja, és jóval kisebb számban találhatóak azok a tudósok, akik másként nyilatkoznak erről. És én nagyon szívesen hallgatok a megbecsült és tapasztalt szakemberekre a munkám során is.

Az atomenergiáról mit gondol?

Amit Teller Ede mondott: a legjobb energiaforrás. Csak ki kell küszöbölni belőle az emberi tényezőt.

Ki lehet küszöbölni belőle?

Hát, a mai, modernitás felé hajló világban, a technológiát értem ez alatt, nem hasonlítható össze egy Paksnak a működése egy Csernobillal az emberi közrehatás tekintetében.

Fukusima?

Az természeti katasztrófa volt.

Természeti katasztrófák eztán is lesznek, nem?

Lehet, de Fukusimánál arra viszont kellett volna számolni, hogy ha odaépítik, akkor egy szökőár milyen veszélyeket okoz a hűtési rendszerében.

Azt hallottam elborult zöldektől, hogy az atom sátáni energia. Mit szól ehhez a minősítéshez?

Ronald Reagan is mondta, hogy a Szovjetunió a Sátán birodalma.

Vagyis?

A parlamenti felszólalásom után nézegettem a Facebook-feljegyzéseket, és az az érzésem támadt, hogy a munkásőrök lelki unokái írogatják rólam ugyanazokat, amikkel annak idején támadták a Reagant azért a kifejezéséért.

Ezt nem egészen értem.

Annak idején a Népszabadságban, a Népszavában, a Magyar Hírlapban, a Magyar Nemzetben a különböző újságírók teljesen kiakadtak Reagannek ezen a mondatán, nem értették a metaforikus értelmét, és gazemberezték az akkori amerikai elnököt. Na, most nem akarom összehasonlítani magam az akkori amerikai elnökkel meg a mondatával sem, de erősen megosztottak voltak a reakciók az én beszédem után is. Tehát kaptam hideget meg meleget is.

Ja, hogy Reagan is lesátánisozta az ő ellenfelét, ön is lesátánisozta a maga ellenfelét, és neki is nekiestek az újságírók meg önnek is nekiestek az újságírók. Ez párhuzam?

Igen.

És akkor azok az újságírók meg ezek is sátániak?

Nem. Én azt mondtam, hogy ezek az újságírók azoknak az újságíróknak a lelki unokái.