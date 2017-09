VIP különgéppel utazott Orbán Viktor Vietnamba

Az Air X charter légitársaság Airbus A340-300 VIP típusú repülőgépével érkezett meg Orbán Viktor vietnami látogatására, amelyről Facebook-oldalán is közzétett egy videót. A Zoom.hu ennek segítségével azonosította be a járművet.

A gép belsejéről a Youtube-on is találhatók felvételek. Egy laikus számára is jól látható, hogy nem éppen fapados körülmények uralkodnak a fedélzeten. Míg a sztenderd A340 modellek akár 375 utas fogadására is képesek, addig a VIP változatot mindössze 100 első osztályú hellyel látták el.

A magyar miniszterelnök szeptember 24-e és 26-a között tartózkodik a délkelet-ázsiai országban. Utána Szingapúrba utazik.