Orbán: Izrael fontos része a magyar gazdaságnak

Minden politikai akadály elhárult a magyar-izraeli gazdasági együttműködés útjából, mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten, a magyar-izraeli üzleti fórumon tartott záróbeszédében.

Kiemelte: azért találkoztak, hogy a két ország és nemzet történetében új fejezetet nyissanak, a megbeszéléseik a jövőről szóltak.

Az izraeli-magyar gazdasági kapcsolatokról elmondta: Izrael a 3. legfontosabb befektető Magyarországon, 2014 végén 11 milliárd dollár volt az izraeli befektetések értéke, az összes magyarországi külföldi tőkebefektetés 12 százaléka. Összesen 172 izraeli vállalat 4570 dolgozónak ad munkát Magyarországon, Izrael fontos része a magyar gazdaságnak.

Közölte, hogy az Eximbank 600 millió dolláros hitelkeretet nyitott a két ország vállalatainak közös projektjei számára. Benjámin Netanjahu ugyanezen a rendezvényen arról beszélt, Izrael és Magyarország kormánya minden segítséget megad ahhoz, hogy a két ország cégei sikeresen együttműködjenek.

Megállapodtak egy közös technológiai fejlesztési munkacsoport létrehozásában, Magyarország és a V4 államok részvételével. Hozzátette, Izrael és Magyarország tanulhat egymástól, és felajánlotta, hogy az informatika területén a V4-ek államaiból és Magyarországról érkező informatikusokat fogadnak ösztöndíjasként, hogy a legfejlettebb kibertechnológiát elsajátítsák Izraelben.

A V4-ek következő találkozóját pedig Jeruzsálemben tartják:

I'm happy the Visegrad Group accepted my invitation to hold its next summit in Israel. As the Jewish people say: Next year in Jerusalem! pic.twitter.com/7Wu0gTp6Rj

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 19, 2017