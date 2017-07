Gödör, markoló, káosz – füredi vizes vb-helyszín a kezdés előtt 1 nappal

Balatonfüreden, a vizes vb egyik helyszínén készített képet Ikotity István, LMP-s parlamenti képviselő 2017. július 13-án, a sportesemény hivatalos megnyitója előtt egy nappal. A képen látható, hogy a munkások még közel sem végeztek a feladatokkal, egy méteres árok mellett állnak és feltűnik egy markoló is.

Vizes vébé helyszín, Balatonfüred, 2017.07.13., a hivatalos megnyitó előtt egy nappal… Közzétette: Ikotity István – 2017. július 14.

Hasonló jelenséget tapasztalhattak azok is, akik szerdán látogattak el a Margitszigetre, ahol a Casino épületén is még javában dolgoztak, mert még a cserepet sem sikerült felrakni. A Casino lett volna a szervezőbizottság székhelye, de mivel nem készültek el időben az 1 milliárdos felújítással, így a Budapest 2024 irodáiba költöztek be.