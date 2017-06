Az MSZP nem szavazza meg a plakáttörvényt

Az MSZP nem asszisztál sem a “Jobbik-Simicska tolvajbandának”, sem pedig a “Fidesz-Habony hazugsággyárnak” az “ellopott” közpénz elköltéséhez, ezért nem szavazza meg a plakáttörvényt, írta a szocialista párt szerdai közleményében.

Az MSZP arra reagált, hogy Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője a nap folyamán a TV2 műsorában azt mondta, az ellenzék a plakáttörvény elutasításával “a rendszerszintű korrupció” pártjára állt, várja az oligarchák adományait, az MSZP pedig “kilóra megvehető”.

A szocialisták azt írták: Simicska Lajos nagyvállalkozó eddig “két pártot vett meg kilóra”: a Fideszt és a Jobbikot. Úgy folytatták: a Fidesz és a Jobbik is “az emberektől ellopott közpénzből” plakátol, és most azon vitatkoznak, hogy melyikük tehesse ezt meg továbbra is.

Közölték: Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje, ha kormányra kerül, egy igazságos választási rendszer keretei között “megteremti a tiszta, átlátható és egyenlő feltételekkel folytatott” kampányolás lehetőségét, véget vet “a milliárdos oligarchák által pénzelt korrupt jobboldali pártok mutyizásra épülő világának”.