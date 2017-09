Lottózók figyelem: a Játékoskártya nem lesz kötelező

Szerencsejáték: bevezetik a játékoskártyát A játékosok ezt a tervek szerint ingyen kapják.

A Szerencsejáték Zrt. közleményt adott ki, hogy pontosítsák a korábban olvasható információkat. Mint hangsúlyozták, Játékoskártya szolgáltatásukkal elsősorban a hagyományos földi hálózatban játszó játékosaink számára terveznek kényelmi szolgáltatásokat nyújtani. A Játékoskártya kiváltása teljesen önkéntes alapon történik, valamint díjmentes és a hagyományos földi hálózatban egyetlen terméknél sem lesz kötelező a használata. A bevezetésre kerülő kényelmi szolgáltatások révén elérhetővé válik majd a játékosok számára kedvenc lottószámaik megjegyzése, az automatikus nyereményértesítés, sőt a nyereménykiutalás is. A Játékoskártya használatával fokozódik a játékosok biztonsága, hiszen elveszett nyertes szelvényeik után járó nyereményüket kártya nélkül más nem veheti át. A Játékoskártya révén a kártyabirtokosok egyedi akciókban, promóciókban is részt vehetnek majd. A játékoskártya bevezetése a Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezési tevékenységét is támogatja, mivel a kártya önkorlátozási funkcióval is rendelkezik.

A Játékoskártya első körben saját lottózóikban és kiemelt partnereiknél lesz elérhető, és egy papír alapú regisztrációs űrlap kitöltése után kapják meg a játékosok, akik rögtön használhatják is azt szelvényeik feladásakor.