Mindent a Diákhitelről

Kezdődik az új tanév, a felsőoktatással járó költségeket pedig nem minden család tudja kigazdálkodni. Nemcsak a tandíj, de a lakhatás és a vidékről felköltözés is sok extra kiadással jár. Ezért is jelent nagy segítséget a Diákhitel, amit a következőkben részletesen is bemutat a Bankmonitor . Egy példán keresztül az is kiderül, hogyan is lehet a leggyorsabban visszafizetni a hitelt.