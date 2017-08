Egy-egy milliós ajándék a nagycsaládosoknak – megvannak a részletek

Orbán Viktor miniszterelnök májusban jelentette be a Családok Budapesti Világtalálkozóján, hogy 2018 a családok éve lesz. A miniszterelnök azt is hozzátette: céljuk, hogy a termékenységi ráta 2030-ra 2,1-re nőjön. Ez az érték most 1,5.

A családok éve jegyében pedig a következő intézkedéseket hirdette meg:

Az akkori kormányülésen elfogadottak alapján:

Tovább emelik a családi adókedvezmény mértékét a kétgyermekes családoknál.

A Diákhitel-tartozással rendelkező fiatal nőket jutalmazzák: a kétgyermekes nők tartozásának 50 százalékát, a háromgyermekesek teljes tartozását elengedik.

A diplomás gyed időtartamát egy évvel kitolják, a gyerek kétéves koráig igénybe vehető lesz.

A jelzáloghitelesek is segítséget kapnak: a háromgyermekeseknek 1 millió forintos mentőövet dobnak. A további gyerekek esetében is 1-1 milliót leírhatnak a nagycsaládok tartozásukból.

Begyújtják a bölcsődeépítés- és korszerűsítés rakétáit.

A külhoni magyarokat is bevonják a családtámogatásba: a Kárpát-medencében is jegyezhető lesz a babakötvény.

Demográfiai kutatóintézetet hoznak létre.

A témában szerdán újabb kormányülést tartottak, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára Novák Katalin jelentette be csütörtökön, hogy a harmadik vagy további gyermeket vállaló családok jelzáloghitel-tartozása gyermekenként 1-1 millió forinttal csökkenthető 2018. január 1-jétől, és megvannak az igénylés feltételei is:

a kedvezmény a már meglévő, illetve a jövőben felvett jelzálog-hitelekre is vonatkozik,

azok a családok vehetik igénybe, ahol a harmadik vagy a további gyermek jövő január 1-je után születik, illetve már a várandósság 12 hetétől igényelhető a tartozás 1 millió forintos csökkentése.

A korábban született gyermekeknél nincsen felső korhatár, a hiteltartozás csökkentése akkor is igényelhető, ha az idősebb gyermek már nagykorú.

Az intézkedésre a jövő évre 17 milliárd forintot terveztek – közölte Novák Katalin. Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a keret felülről nyitott.

A rendelet kihirdetése előtt felvett ingatlanfedezetű jelzálog-hiteleknél mind a lakáscélú, mind a szabad felhasználású kölcsön esetén igénybe vehető a csökkentés, a kihirdetés után felvettek esetében csak a lakáscélú jelzálog-hiteleknél – közölte.

Az állami támogatást a pénzügyi intézményeknél kell igényelni. Az előtörlesztési díjat az igénylő helyett az állam fizeti meg a bankoknak – ismertette Hornung Ágnes.