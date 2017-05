Magánnyugdíj: áldhatják az eszüket, akik nemet mondtak a kormánynak

A magánnyugdíjpénztárak több portfóliója is veri a tőzsdét és az állampapírpiacot a hat évvel ezelőtti államosítás óta. A tagság ugyanolyan feltétellel léphet most is vissza az állami rendszerbe, csak sokkal több reálhozamot kaphat kézhez – írja a Világgazdaság, és példát is hoznak erre.

Azok a pénztártagok, akik hat évvel ezelőtt visszaléptek (vagyis nem tettek semmit, csak hallgattak a kormányra) átlagosan körülbelül 70 ezer forintot kaptak kézhez, a mostaniaknál viszont az átlagos összeg milliós nagyságrendű lehet. A visszalépők pedig (a korábbi riogatással ellentétben) ugyanolyan állami nyugdíjat kapnak, mint azok, akik hat évvel ezelőtt adták át az államnak a megtakarításukat.

A négy megmaradt pénztár 58 ezer lelkes tagja közül azok jártak a legjobban, akiknek növekedési portfólióban van a megtakarításuk. Ők vannak egyébként a legtöbben, négy közül nagyjából három pénztártag ebben a legkockázatosabb alapban tartja a pénzét, és ezek hozama 53–62 százalék között alakult az utóbbi években.

Egy átlagos ügyfél számláján tavaly év végén már több mint 4 millió forint volt, ebből körülbelül 1,5 millió forintot tehet ki a 2012 eleje óta felhalmozott hozam, aminek a 75-80 százalékát nagyjából ki is lehetne venni reálhozamként.