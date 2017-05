34 évesen is el lehet menni nyugdíjba

Vannak, akik nem szeretnének 65-70 éves koráig várni azzal, hogy otthagyják a munkahelyüket, hanem jóval korábban, akár már 35-40 évesen fel szeretnének hagyni a mindennapi munkával és inkább élvezni szeretnék az életet. Első hallásra lehet, hogy mindez elképzelhetetlennek tűnik, de mint a Pénzcentrum kiszúrta, nem az.

És már nemcsak külföldön van arra példa, hogy megléphető a korai nyugdíjazás, hanem Magyarországon is – Takács Szabolcsnak ez sikerült, 34 évesen, ráadásul úgy, hogy tudatosan nem is készült a korai nyugdíjba vonulásra. Egyszerűen csak felmondott a munkahelyén, és úgy döntött, többé nem kér a fix munkaidőből és a nyolcórás állásból. De azért ne úgy képzeljük el, hogy ment, és nyugdíjat igényelt – van egy kft.-je, ott fizeti maga után a járulékokat. Vagyis a státusa tulajdonképpen aktív. És sok mindennel foglalkozik, amire korábban nem volt ideje. Kísérletét a 30-as nyugdíjas oldalon követni is lehet.

Takács szerint az, hogy mennyi tőke kell a korai nyugdíjazáshoz leginkább attól függ, hogy mennyire tudjuk leszorítani a megélhetési költségeinket. De irányadónak tartja azt a külföldi kutatási eredményt, mely szerint az éves megélhetési költségünk 25-szörösére rúgó megtakarítás kell ahhoz, hogy a hozamokból életünk végéig megéljünk.