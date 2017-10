Összeomolhat a világ második legnagyobb gazdasága

A kínai jegybank elnöke szokatlanul kemény hangnemben bírálta a túlzott hitelezésből fakadó kockázatokat és a spekulatív befektetéseket a kínai kommunista párt kongresszusán. Figyelmeztetett: a túl gyorsan növekvő gazdaság egy lehetséges Minsky-pillanat felé halad, írta a Financial Timesra hivatkozva a Portfolio.hu.

Amikor túl sok prociklikus faktor van a gazdaságban, a ciklikus fluktuációk felerősödnek. Ha túl optimisták vagyunk, amikor jól mennek a dolgok, a feszültség nő, ami komoly korrekcióhoz vezethet, ezt Minsky-pillanatnak nevezzük. Ezzel szemben kifejezetten védekeznünk kell

– mondta Csou Hsziao-csuan, a kínai jegybank elnöke a kommunista párt kongresszusán, Pekingben.

A Minsky-pillanat nevű jelenség Hyman Minsky amerikai közgazdászról kapta a nevét, azt a pillanatot jelenti, amikor egy gazdaságban számos, rejtett kockázat hirtelen egyszerre manifesztálódik és az eszközárak összeomlanak, amit csődhullám követ.

Csou Hsziao-csuan jegybankelnök úgy véli, hogy a vállalatok adósságállománya Kínában „nagyon nagy”, miközben a háztartások adóssága viszonylag alacsony, de az is gyorsan növekszik. Azt is elmondta, hogy szerinte a tőkekiáramlás kérdését liberálisabban kéne kezelni, amellyel a devizaárfolyamok is rugalmasabbá válnának.