Sajtos chipseket vizsgált a Nébih, volt gond

A Szupermenta terméktesztjeinek folytatásaként a gyerekek és a felnőttek egyik kedvenc rágcsálnivalóját, a chipseket, azon belül is a sajtos ízesítésűeket hasonlította össze a NÉBIH. Összesen 10 különböző márkájú terméket ellenőriztek a szakemberek. A laboratóriumban az élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontból fontos paramétereket is megmérték, vagyis a glutaminsav-, transz-zsírsav,- akrilamid-tartalmat, továbbá vizsgálták a zsír-, és sótartalmat is.

A glutaminsav-tartalomra – ami az ízek intenzitásában játszik szerepet – jogszabályban meghatározott határérték vonatkozik (max. 10 g/kg).

Mivel az ellenőrzött 10 termékből 9-nél használnak mesterséges ízfokozót, így a laboratóriumban ellenőrizték ennek megfelelőségét. A vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy a sajtos chipsekben mért glutaminsav-tartalom (2,9 g/kg – 5,8 g/kg) jóval a jogszabály által előírt határérték alatt van.

Az élelmiszerekben található transz-zsírsavak mennyiségét szintén jogszabály írja elő.

Az ellenőrzött chipsek e tekintetben is megfelelőnek bizonyultak.

Az akrilamid számos élelmiszerben előforduló szerves szennyezőanyag, amely szénhidráttartalmú élelmiszerek magas hőfokú hevítésekor keletkezik. Erre a vegyületre nem vonatkozik határérték, de az előállítóknak törekedniük kell az akrilamidszint csökkentésére.

A chipsek laboratóriumi vizsgálatának eredménye két terméknél a figyelmeztető szintnél magasabb értéket mutatott. A NÉBIH azonnal értesítette a felelős vállalkozókat a problémáról, akik intézkedtek a gyártási folyamat, illetve a technológiai probléma javítása kapcsán.

A hatósági ellenőrzés során a tápértékjelölésen szereplő zsír- és sótartalom mennyiségét is vizsgálták, hogy annak értéke megfelel-e a termékben megtalálható tényleges mennyiségnek.

A sótartalom viszgálatánál minden termék megfelelt a csomagoláson feltüntetettnek. A laboratóriumi mérések egy chipsnél magasabb zsírtartalmat mutattak a tápértéktáblázatban feltüntetett értéknél, ami miatt a hatóság figyelmeztetésben részesítette a vállalkozást, amely köteles felülvizsgálni termékét és annak jelölését.

Természetesen a chipsek jelölését is vizsgálták a NÉBIH szakemberei.

Több terméknél hibás volt a tápérték és az összetevők feltüntetése. Az ellenőrzött 10 chips közül összesen 6-nál találtak valamilyen jelölési hiányosságot, ami miatt a hivatal a vállalkozásokat figyelmeztetésben részesíti, és kötelezi a hibák kijavítására.

A Szupermenta tesztsorozat hagyományainak megfelelően a kedveltségi teszt sem maradhatott el. A kóstolás során laikus és szakértő kóstolók pontozták a termékek ízét, külső megjelenését, állományát, illatát és színét, kialakítva ezzel a sajtos chipsek rangsorát. A kedveltségi teszt eredménye alapján megállapítható, hogy a sajtos burgonyachipsek a várakozáshoz képest alul teljesítettek.

Első lett a Lay’s Sajtos ízű burgonyachips,

második a Pringles Sajtos ízesítésű snack, míg

harmadik helyen a Chio Sajtos burgonyachips végzett.