Matolcsy jobbkeze egy éve még nem gondolt arra, hogy banktulajdonos lesz

Matolcsy-rokon vásárolta be magát az MKB Bankba

Balog Ádám az MKB vezérigazgatója, friss 10 százalékos tulajdonosa, Matolcsy jobbkeze interjút adott a Portfóliónak.

A szakember elmondta: egy éve még nem volt a fejében, hogy tulajdonosként is beszáll a bankba, most is az indiai tulajdonos értékesítési szándéka tette ezt időszerűvé.

Arra a kérdésre, hogy miért adta el az indiai üzletember a részesedését, Balog azt mondta, hogy egy Szingapúrban élő üzletemberről van szó, akinek számos befektetése van a világban, és úgy döntött, hogy máshová csoportosítja át az energiáit. Igazgatósági tagként viszont tovább segíti a bank munkáját.

Azt, hogy mennyiért vásárolta be magát a bankba, Balog nem árulta el üzleti titokra való hivatkozással.

Én csaknem teljes mértékben hitelből vásároltam meg ezt a részesedést. Ezért is van jelentősége a cégérték növelésének és a vezérigazgatói munkám minőségének, hiszen nem egyszerűen a saját vagyonomat tettem ezzel kockára. Sok-sok évnek kell még eltelnie, hogy vagyonos – a sajtó szavait idézve: milliárdos – legyek.

Arra a kérdésre, hogy igaz az Index értesülése, miszerint “Szemerey Tamásnál van a kasszakulcs”, vagyis ő adott Balognak hitelt a vásárláshoz, úgy felelt:

Komoly ember találgatásokról nem nyilatkozik.

(Kísérőképünkön Matolcsy György és Áder János mellett Balog Ádám látható)