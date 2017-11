„Fitymaműtétem volt, azóta nem élvezek el a szextől”

A Kérdezd a szexterapeutát! rovatban újabb olvasói levélre válaszolunk, most a fitymaműtét után tapasztalt orgazmuskészség a téma, azon belül is az, hogy olvasónk partnerhelyzetben nehezen vagy egyáltalán nem tud elélvezni. Amennyiben kérdésed van, szeretnél informálódni vagy egy konkrét problémára keresed a választ, írj a timea.sereg@24.hu email címre.

A fitymával kapcsolatos műtétek következményeként előfordulhatnak komplikációk, akár egy véletlenül elvágott ér is komoly szexuális gondokat okozhat a felnőtt férfiak életében. Az ezzel együtt élni kényszerülő férfiak állandó szorongással, szégyenérzettel gondolnak a szexre, ezt éli meg az olvasónk is, akinek az a gondja, hogy behatolás közben érzéketlen a pénisze.

Átlagos srác vagyok, 19 éves, Andrásnak hívnak. Ami nem átlagos az az, hogy 14 évesen volt egy fitymával kapcsolatos műtétem. Ennek a műtétnek köszönhetően most már használható a péniszem, viszont pont ugyanúgy használhatatlan is, mert egyszerűen nem tudok elélvezni normális aktus során. Önkielégítéssel hosszasan, 15-20, néha 30 perc alatt sikerül, de egyszerűen a közösülés nem okoz akkora ingert, hogy érezzek is valamit, főleg nem óvszerrel. Tudna valamit tanácsolni, hogy hogyan tudnám normálissá tenni a szexuális életem, hogy ne kelljen ez miatt szégyenkeznem?

Mit lehet tenni?

A jó hír az, hogy nem annyira rossz, ha a férfi tovább bírja 3-6 percnél, ez ugyanis az átlagos szeretkezési idő, amit a kutatók nagy általánosságban megállapítottak. A legtöbb férfi a korai magömlése miatt keresi fel a szexuálterapeutát, természetesen előfordulnak olyan páciensek is, akiknek valamilyen műtét akadályozza a szexuális életüket. Főleg sportolóknál, például vízilabdázóknál előfordulhat, hogy annyira sérül a nemi szervük, hogy akár többször is helyreállító műtétet kell rajutk elvégezni. Az ilyen típusú műtétek mellett a fitymaműtét is hatással van a nemi életre, de ezen a ponton muszáj kiemelni, hogy a kezeletlen fitymaszűkület kamaszkorban sokkal rosszabb, mint a műtét utáni komplikációk – mint ahogyan olvasónk leveléből is látható, a szexuális élet működhet a beavatkozás után. Merevedés van, az érzékenységgel van a gond.

Fitymaműtét után pár hétig biztosan tilos a szex, amíg a varratok ki nem hullnak, ezt a műtétet végző urológus orvossal meg kell beszélni, ahogyan a tisztálkodás részleteit és az önkielégítés mikéntjét is. A műtétnek nincs köze a merevedéshez, ha esetleg a hegek miatt fájdalmat érez merevedés közben, akkor beszélhetünk komoly gondról, ami keresztbe tesz a szexuális életnek.

Ha a műtét után a magömlés képességében változás áll be, azt az urológus orvossal mindenképpen célszerű egyeztetni: bőrbetegség, gyulladások, hegesedések is okozhatják a változást. Amennyiben egyértelmű, hogy maradandó károsodás érte a péniszt, ezzel együtt a magömlés is megváltozott, és orvosilag nem lehet ezen változtatni, kognitív viselkedésterápián elképzelhető, hogy lehet javítani a helyzeten. Biztosat senki nem mondhat, elvégre ez orvosi beavatkozás miatt alakult így.

Szögezzük le, hogy az orgazmus megléte a szexben nem a legfontosabb, a célorientáltság a legrosszabb a szexben. Azonban ha sohasem következik be úgy, és akkor, amikor a férfi szeretné, gátlásokat, szégyenérzetet sajnos kialakíthat. Emiatt is jó, ha terapeuta segít a folyamatban az ilyen komplikált helyzetben, a lelki gátak lerombolása és egy újfajta reflex kialakítása segíthet partnerhelyzetben is megélni a csúcspontot. Az orgazmus ugyanis egyfajta reflex, így ha önkielégítéssel, egy bizonyos módon van magömlés, akkor át lehet szoktatni a testet ahhoz is, hogy partnerhelyzetben is legyen.

Többféle szexpózt, másfajta ingerlést érdemes kigyakorolni. Az óvszer használata tartós párkapcsolatban nem szükséges, amennyiben vigyáznak egymásra, hűségesek és rendszeresen járnak szűrésre. A szexuális élet minőségének változtatását párterápián, a partnerrel együtt lehet megoldani. Ezzel együtt az intimtornát is javasolt alkalmazni naponta, akármilyen károsodás is érte a péniszt a műtét miatt, az alhasi és nemi szerv tájéki izmok erősítése jótékony hatással lesz a vérkeringésre.

