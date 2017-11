Nem is hinnéd, mire jó a szőlő…(X)

Egyszer volt, hol nem volt, egy néni, aki nagyot álmodott….Nedeczky néniként, ismerte meg az egész ország. A 70-es évek végén Amerikába kísérte el tengerész férjét, és észrevette, hogy a helyi őslakosok hosszú idő óta használják a napraforgó szárát gyógynövényként. Az asszony meglátta a napraforgó szárában rejlő lehetőséget, és 1980-ban szabadalmaztatta különleges bőrregeneráló készítményét.

A készítmény ma a Helia-D nevet viseli és ez a márka lett az ország egyik legismertebb kozmetikai készítménye. Exkluzív fekete csomagolása a legelegánsabb hölgyek polcain is helyet kapott az elmúlt 37 évben. A Helia név a napraforgó latin nevéből a Helianthus-ból származik, amely a görög „Helios”, azaz Nap és „Anthos”, vagyis virág szavakból jött létre.

Nedeczky néni öröksége azonban folyamatosan épül, és a cég egyre újabb és innovatívabb termékekkel szolgálja ki a kozmetikai piacot. A Helia-D kozmetikai család palettáján egyedi hatóanyag-kombinációval készülnek az új termékek is. A legújabb technológiák és a természet ereje találkozik a termékekben, hogy a márka hitvallása továbbra is érvényben maradjon. A Helia vallja, hogy egy nő legszebb ékszere a bőre és, hogy bőrünk szépségének megőrzésével, ápolásával vagy visszaszerzésével kívülről és belülről egyaránt törődnünk kell.

Ezért a természet patikáját hívják segítségül, és gyógynövények, gyümölcsök, valamint modern technológiával készült hatóanyagok kerülnek a termékeikbe. Így a hyaluronsavak és a növényi őssejt kivonatok mellett egyedi napraforgószár kivonattal vagy egy igazán különleges Hungarikummal, a tokaji bor kivonatával készítik azokat a krémeket, testápolókat, amelyek a nők szépségét hivatottak kiemelni.

Borban az igazság, vagy a szőlőben a szépség?

A szőlőről köztudott, hogy hihetetlenül jó káliumforrás, és kisebb mennyiségben sokféle ásványi anyagot és vitamint is találunk benne. Gazdag antioxidáns hatású (bio) flavonoidokban, melyek a szabad gyököket közömbösítik, így nemcsak a gyógyszeripar, hanem a szépségipar is felfedezte számos jó tulajdonságát. A gyümölcs jótékony hatásai pedig a belőle készült borban is fellelhetőek. Természetesen nem arra gondolunk, hogy egy kis bort keverve az arckrémünkbe fiatalabb lesz a bőrünk, hanem egy egészen különleges eljárás során a tokaji aszúból készült esszencia vált az új termék egyik hatóanyagává. A Krémmánián is olvasható leírás szerint a tokaji aszúeszencia az aszúszemekből a saját súlyuk hatására kipréselődött sűrű, mézszínű folyadék. Az összetevő cukrokban és aminosavakban gazdag, vagyis segít a bőrnek a külső védőrétege fenntartásában, ezzel pedig hidratáltságának megőrzésében.

A Helia-D legújabb termékcsaládja a Helia-D Botanic Concept, a Tokaji aszú eszencia tápláló, bőrsejteket megújító és vérkeringés javító hatására épül. A szőlőmagolaj segít regenerálni a szövetekben lévő kollagént, a sheavaj, a körömvirág- és napraforgóolaj, a B5 provitamin és az E-vitamin hidratálják, táplálják, és antioxidáns hatásukkal védik a bőrt, elősegítik a regenerációját és megújulását.

A termékcsalád folyamatosan bővül, így már arckrém testápoló és kézkrém is szerepel a kínálatban.

Helia-D Botanic Concept Nappali Hidratáló arckrém Tokaji Bor kivonattal – normál/kombinált bőrre

Ezek az arckrémek krémgél állagúak, így gyorsan felszívódnak. A Tokaji aszú eszencia jótékony hatása bennük – a cukor és aminosav tartalmán kívül -, hogy javítja a bőrszövet vérkeringését, fertőtlenít és főképpen fokozza az arckrémben található többi összetevő hatékonyságát. A shea vaj, a szőlőmag olaj, a B5 provitamin, az E-vitamin, a napraforgómag olaj, a rozmaring kivonat együtt lágyítja a ráncokat, a bőrirritációkat, csökkenti a pattanásokat. Regenerálja a kollagént és ezáltal megelőzi a bőr öregedését. Az arckrém NEM tartalmaz mesterséges színezőanyagokat, parabént és kőolajszármazékokat.

Helia-D Botanic Concept Nappali Hidratáló arckrém Tokaji Bor kivonattal száraz/extra száraz bőrre

Jótékonyan hat a bőr anyagcseréjére, javítja a vérkeringést és fertőtlenítő hatása is van. A szőlőmagolajjal, körömvirágolajjal, shea vajjal, B5 provitaminnal, rozmaring olajjal és E-vitaminnal együtt rendkívül hatékonyan gondoskodik a bőr hidratálásáról, és táplálásáról, az apróbb ráncok kisimításáról. A körömvirágolaj (Calendula Officinalis) gyulladáscsökkentő, hámképző hatású, elősegíti a hegesedést, E vitamin tartalma jótékonyan hat a bőrre, serkenti a szövetek regenerálódását.

Helia-D Botanic Concept Éjszakai Hidratáló Krém Tokaji Bor Kivonattal minden bőrtípusra

A krém tokaji bor kivonat, shea vaj, jojobaolaj B5 provitamin és E-vitamin tartalma hatékonyan gondoskodik a bőr hidratálásáról. A tokaji eszencia fokozza az arckrém hidratáló hatását, javítja a bőrszövet vérkeringését és az anyagcseréjét, valamint a tónusát.

Helia-D Botanic Concept Tápláló Testápoló Tokaji Bor Kivonattal

A bőr mindennapos ápolására kifejlesztett tápláló testápoló Tokaji bor kivonattal természetes növényi hatóanyagaival és a Tokaji aszú eszenciával táplálják és mélyen hidratálják a bőrt. A shea vaj növeli a bőr nedvességmegtartó képességét. A Tokaji aszú, a szőlőmag olaj és B5 provitamin pedig hidratálják a bőrt. E-vitamint is tartalmaz, mely segít a szabad gyökök megkötésében, regeneráló, bőrfiatalító hatású. Gyorsan felszívódik. Parabénmentes.

A kezünk szépsége és fiatalsága éppen olyan fontos, mint az arcunké, hiszen az arc után a kezünk az, melyre első találkozásnál egy másik ember rápillant. A Helia-D Botanic Concept Tápláló, Hidratáló Kézkrém Tokaji Bor Kivonattal éppen ezért készült nagy gondossággal, és exkluzív hatóanyagokból.

A tokaji eszencia fokozza a kézkrém hidratáló hatását, javítja a bőrszövet vérkeringését és az anyagcseréjét, valamint a tónusát. A kézkrém tokaji bor kivonat, szőlőmag kivonat és urea tartalma hatékonyan gondoskodik a bőr hidratálásáról.