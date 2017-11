A heti öt szex belebegtetése sérti a férfi önbecsülését

Az együtt töltött évek alatt csökken a szexuális aktivitás, aminek sok oka van, köztük a fáradtság, a gyerekek, és az is, hogy egyikük vagy mindketten nem kívánják a szexet. Az erotikus szikrának ott kell lennie a párkapcsolatban, akkor is, ha éppen minden más hétköznapi gond nyomja a két ember vállát. A szexuális vágyat fel lehet ébreszteni a kapcsolatban, ha minden más működik, és a partnerek közt ott van az összetartozás érzése. A férfi szemszögéből vesszük végig a vágyat, azt, hogyan hat a férfire a nő lénye, és ez miért fontos a férfi vágyát nézve.

Miért kell a szerelemhez a férfiasság?

Hogy szeressenek és szeressék a lét- és fajfenntartás miatt fontos, de egyben öröklött program is mindannyiunkban. A nő gondoskodó, védő, ápoló, megértő, a férfi védelmező, biztonságot adó, határozott. A nő vágya az öröklött program szerint, hogy mondd újra, hogy szeretsz, hallgass meg, a férfi vágya, hogy fogadják el olyannak amilyen, értékeljék, bízzanak benne.

Bárki, aki azt mondja általánosítva a férfiakra, hogy nekik minden csak a szex körül forog, torzítja az igazságot: nem becsmérelni és ítélkezni kell efelett, hanem értékelni kell ezt bennük. Képesek folyamatosan megújulni a szexualitás terén, amihez természetesen köze van a nőnek is. A kölcsönhatás a női-férfi viszony egyensúlyából adódik, ami ha felborul, az mindkettejükre hatással lesz. Ha a férfi nem tudja megélni a teljes nemiségét, akkor frusztrált lesz. Ha az imádott nő folyamatosan visszautasítja, vagy pont ellenkezőleg, elvárásként lebegteti a heti öt szexet a férfi szemei előtt, akkor sérülni fog a férfi önbecsülése. A pasi akkor fogja tudni visszaszerezni a férfiúi pozícióját a nő mellett, ha ismét megélheti a teljes férfiasságát úgy, ahogy az számára kielégítő.

Ezért is lehet azt kijelenteni, hogy a pasiknak minőségi szexuális élet és a megfelelő mértékű libidó meghatározó az érzelmek terén. A férfi akkor képes őszinte szerelmet vallani az imádott nőnek, ha a férfiassága teljesen rendben van.

A libidó, azaz a szexuális vágy az egész kapcsolatban meghatározza a férfi hozzáállását a partneréhez, a magánéletéhez és úgy egészében élete minden területére kihat. Ha a férfi szexuális élete rendben van, az azt jelenti, hogy boldogan éli meg a saját férfiasságát, ami hatással lesz arra is, hogy a szakmai élete, karrierje is rendben lesz. A szakmai sikerek is befolyásolják természetesen a férfiasságot, amikor a munkájában sikert él meg a férfi, azt kiválóan tudja kamatoztatni a magánéletében is. Ezért is van az, hogy a férfiak egész életükben a kiegyensúlyozott, harmonikus párkapcsolatra vágynak, ahol a szexuális életük is rendben van.

Az kevés a boldog párkapcsolathoz, ha jó együtt ölelkezve aludni

A párkapcsolat fő mozgatórugója Gary Chapman házassági tanácsadó és pszichológus szerint a szeretet öt nyelve, ezen belül is az, hogyha a két ember megtalálja annak módját, hogyan fejezzék ki egymás iránt a szeretetüket és tiszteletüket. Ez az öt nyelv az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. Csakhogy ez önmagában ahhoz elegendő, hogy a tisztelet és szeretet megmaradjon, a libidó ezek mellett szépen le tud ülni, ha a két ember hagyja. Ennek egyértelmű jele, ha például negyedévente egyszer van szex, és az összebújva alvástól is érzik a testi-lelki közelséget. Az erotikus szikráknak is jelen kell lenniük a pár életében, a szeretet öt nyelve és az öröklött programok mellett.

Ehhez eszköz lehet a szexting, azaz a napközbeni közös szexuális fantáziálgatás, az is, ha együtt elalvás előtt elolvasnak egy erotikus novellát, de az is, ha a nő ruhában a kád mellé ülve megfürdeti a férfit. A mindennapokba valahogyan be kell csempészni a testiséget is, akkor is, ha nagyon nehéz rá időt szakítani.

Szex nélkül nincs jó párkapcsolat, ha a kapcsolat harmonikus, abban a szerelmi élet is rendben van. A férfi és a nő kapcsolatában nem lehet meghatározni, mi az a mennyiség számokban, ami a normális szexuális élethez kell, ez ugyanis minden párnál más és más: ahogy kettejük számára a legideálisabb, attól függően, milyen az egyéni igényük. A párkapcsolatok változnak, ez a természetes, a gyerek születése életciklus változást jelent. A szexuális élet megváltozik, az anyai ösztön, a test változása mind akadályt gördítenek a pár elé, a szex pedig kiszorul a mindennapokból. Ennek nem kell így lennie törvényszerűen, ha nehezen találnak vissza egymáshoz, terapeuta biztosan tud szakmai segítséget nyújtani – akkor is, ha a nő szülés utáni depresszióban szenved.

A szexuális problémák általában nem ott kezdődnek, hogy a nő nemet mond egyik napról a másikra, és általában innen indulnak a párterápiák. A két ember viselkedésében, vagy akár a párkapcsolatuk más területén történt valamilyen változás, ami miatt a szexben problémák adódtak. A mögöttes okokat most mellőzve, csak a férfiakra fókuszálva általánosságban elmondható, hogy ha nem tudják megélni a szeretett nővel a férfiasságukat, és csökken a szexuális együttlétek száma, akkor a férfi nagy valószínűséggel máshol próbálja megélni a sikerélményt.

