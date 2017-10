Netet olvasztottak az unokájuknak minden nap integető nagyik

Csak pénteken tette ki a Twitterére a skóciai Rio Smith a felvételeket, azok máris szíveket repesztve verték ki az internet biztosítékait. A 17 éves tinilány láthatóan imádja a nagyszüleit, akik haláli cukik: minden nap integetnek neki a kertből – írja a Sun.

Valerie és Wilson Ovenstone tudják, melyik busszal megy munkába (a helyi tanácsba) a Methilben lakó lány, és hevesen integetnek neki. Egyik nap videót is csinált erről, ez került ki a Twitterre. Valerie épp elfoglalt volt, így a nagymama nem intett épp a buszozó lánynak.

Every morning my Gran or Grandad stand outside and wave to me when am on the bus to work😭💔 pic.twitter.com/8zWEPH211X

— Rio (@Riosmithh) October 19, 2017