Ez az orális szexet ábrázoló esküvői kép kiverte a biztosítékot (18+)

Tizenhatezer komment!

Az esküvői fotók egyik sajátossága, hogy az érintett pár imádja nézegetni, másokat azonban – valljuk be – egy bizonyos mennyiség után hidegen hagynak (esetleg még a legközelebbi rokonok érdeklődnek, na jó, még a képeken szereplő néhány ember is talán megnézi párszor, de itt be is zárult a kör.)

Alább egy olyan esküvői fénykép látható, amelyet – csak a fotós Facebook-oldaláról – több mint ezren osztottak meg. És 16 ezer komment érkezett hozzá. Nem, nem azért, mert nagy a család.

A lapok (ja, merthogy a hírekbe is bekerült) részletesen leírják, mi látható a fotón, de szerintünk felesleges részletezni, elég egyértelmű minden, de azért van pár információ, amit érdemes tudni a háttérről. A holland párról készült képhez a következő kommentárt fűzte a fotós, Michel Klooster:

Egyes párok nem bírják kivárni a lagzi végét, hogy a szobájukba visszavonulva őrületes nászéjszakát rendezzenek.”

Megnyugtatásul azt is megírta a fotós, hogy a pár a kép készítésének pillanatában már hivatalosan is férj és feleség volt (csak semmi házasság előtti csibészkedés!).

Mi sem bizonyítja jobban, hogy ártatlan kis tréfáról van szó, hogy a pajzán kép ötlete az egyik örömanya agyából pattant ki.

Néhányan mégsem bírták ki gonosz megjegyzések nélkül, mert a fotós időközben frissítette a bejegyzést. Azt írja: szó sincs marketingfogásról, mindössze úgy gondolták, hogy vicces és egyedi az ötlet. És ez az egy fotó lesz a sok között az egyetlen, amiről még 10 év múlva is nevetve beszélnek majd. Nemi szerv mutatását nem vállalta volna, így is tökéletesen kiderül, mi történik a képen. Michel Klooster azt írja:

Aki szerint ez durva, az még 1996-ban él.”

A rengeteg reakció (16 ezer komment!) miatt a fotós végül még egy videót is posztolt, amelyben a gyengébbek kedvéért még egyszer elmagyarázza, miért vállalt ilyen fotót. De most már akkor meg is mutatjuk a képet, de csak a felnőttek nézzék meg (18+).