Nem fogod elhinni, melyik intim testrészéből csináltatott ékszert magának egy magyar származású brit modell – FOTÓ

Egy brit anyuka, Tracy Kiss nagyjából egy évvel ezelőtt úgy döntött, hogy az Instagramon saját márkát épít fel, így vált szinte a semmiből divatbloggerré. Tracy mégsem ezzel a teljesítményével került be a hírekbe, hanem azzal, hogy ékszert,

egészen pontosan nyakláncot csináltatott a szeméremajkaiból.

Kiss-nek azért kellett átesnie egy műtéten, mert az intim testrészéről cisztát távolítottak el, amely az orvosok szerint a folytonos surlódás miatt alakulhatott ki. Akárhogy is, a nő úgy döntött, hogy az eltávolított bőrdarabból dizájnerékszert csináltat magának, amelyet aztán büszkén hordhat.

És ahogy a képen látszik, Tracy ezt meg is teszi. A nő saját bevallása szerint nemcsak különleges alkalmakkor ölti magára a szeméremnyakláncát, hanem akár a hétköznapokon is felveszi. Az anyuka egyébként azt is elárulta, hogy amikor implantátumokat cseréltek a mellében, akkor a régebbieket is megtartotta emléknek.

Címlapkép: instagram.com/tracykissdotcom

Huffington Post