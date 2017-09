Segítség! A gyerek látta és hallotta, ahogy szexelünk!

A lányom hallott minket szeretkezni, talán látott is, és másnap reggel kifakadt, hisztizett. Hogyan értessem meg vele, hogy nő is vagyok, nemcsak anya? - ezzel a kérdéssel fordult a szexterapeutához egy elvált anyuka.

A szülő-gyerek kapcsolat akkor kezd el igazán bonyolódni, amikor a gyerek kamaszkorú lesz, és az egész világot meg akarja hódítani. Lázad a szülők ellen, és olyan érzelmi viharban él, ami miatt úgy érzi, senki és semmi nem értheti meg őt. A helyzet csak bonyolódik, ha a szülők elváltak, ha mozaikcsaláddá alakulnak, ha anyunak és apunak is lesznek partnerei. A válás traumája, a költözködés, az élethelyzet teljes megváltozása, a szülő új partnere, az anya vagy az apa szerelmi élete magával hordoz számtalan problémát, köztük a szexuális felvilágosítást, ami ott villog a szülők és gyerekek közt. A szexuális felvilágosítás témakörébe ugyanis nemcsak azok a részletek tartoznak, hogy hogyan védekezzenek a fiatalok, hanem a szülők magánélete, szerelmi élete is.

“Egyik éjszaka nálunk aludt az új pasim, Péter, akivel jó ideig vártunk ezzel, és csak egy év után döntöttünk úgy, hogy ez már belefér a kapcsolatunkba. Van egy 12 éves lányom, az édesapjával elváltunk egymástól négy éve, Péter bő két éve van az életemben. Ő és a lányom jól kijönnek egymással, de már az első perctől kezdve úgy kezeltem a helyzetet, hogy Péter nem a nevelőapa vagy apapótlék az életünkben, hanem mint férfi, pasi van jelen. Azon az estén, amikor Péter itt aludt, a lányom hallott minket együtt, a szobánk ajtaja átlátszó üvegű, és nagyon nagy valószínűséggel látott is minket a szobámban szeretkezni. Másnap reggel nagyon kiakadt, kérte, hogy soha többet ne aludjon itt Péter, és azóta is nehéz kezelnem a helyzetet, mintha meg lenne sértődve, haragszik, nem tudok vele dűlőre jutni. Hogy értessem meg vele a magánéletem, hogyan érhetném el, hogy itt alhasson a pasim anélkül, hogy a lányomnak ez trauma lenne?” – ezzel a bonyolult kérdéssel fordult hozzám a 49 éves anyuka, Viktória, aki nincs egyedül ezzel az élethelyzettel.

A 12 éves lánygyerek feltehetően már menstruál, és a kamaszkorra jellemző érzelmi viharok, a válás utáni időszak miatt érzékenyen reagál a mama új pasijára. Ez az ő szemszögéből nézve érthető, hiszen apu elment, csak anyu maradt, ők vannak ketten a világgal szemben már négy éve, és most ott egy idegen az otthonukban. A szülők szerelmeskedése gyerekként látva és hallva traumatikus élmény is lehet, és ebben a helyzetben nem anyu és apu vannak az ágyban, hanem anyu és az új pasi. Az idegen, aki többet ne legyen ott, és legyen minden úgy, ahogy eddig volt, elég a változásokból. Csakhogy anya nő is, nemcsak anya, így természetes, hogy a saját női nemiségét nem kapualjakban szeretné megélni, hanem idővel otthon is. Életszerű, normális, ha megéli és vágyja a szerelmet egy férfival.

A legfontosabb ilyen helyzetben leülni a kislánnyal, és többször, sokszor átbeszélni vele, szeretettel fordulva felé, hogy mit érez. Miért dühös, miért haragos, mi hajtja az érzelmeit a témában. Az édesanyának biztosítani kell a lányát arról, hogy számára mindig ő lesz a legelső, a legfontosabb, de anya nemcsak anya, hanem nő is, biztosan a lány is érzett már szerelmet iskolatársa iránt, tudja mi az. Ha máshogy nem megy, a legegyszerűbb együtt közösen olyan romantikus filmeket nézni, ahol elvált nő és lánygyerekek vannak hasonló helyzetben: anyának új élete lesz, boldogabb lesz, mint addig valaha és ugyanúgy szereti továbbra is a lányát. A filmek jó közvetítők lehetnek, a filmnézés közben bátran lehet mondani, hogy na látod, anyu pont ebben a helyzetben van, ez nehéz mindenkinek, de teljesen természetes érzés. Azt, hogy a gyerek ne lássa és hallja szeretkezni anyut, fontos biztosítani: az üvegajtóra kerüljön függöny, a hangokra pedig valamennyire oda lehet figyelni, vagy esetleg a lakás más helyiségében, például a fürdőszobában történjen a szex, ami távolabb van a gyerekszobától.

A gyerekeket fel kell készíteni a felnőttek magánéletére is, a szexuális felvilágosításnak folyamatosan jelen kell lennie. A gyerekekkel már négy éves kor előtt el kell kezdeni beszélni a testiségről, életkornak, nemnek megfelelően, állandóan zajlania a felvilágosításnak, a következő témákat érintve: az emberi fejlődés, azaz a testvér születése, hogy nem a gólya hozza, hogy anyu és apu szerelméből születik a testvér. Ide tartozik az a téma is, hogy a kislányoknak puncijuk van, a kisfiúknak kukijuk, hogy anyué és apué másabb, mert olyan a felnőtteké. A kor előrehaladtával az első ovis és általános iskolai szerelemmel együtt a felvilágosítás témája otthon a házasság, a szerelem, az udvarlás, a flörtölés, a barátságok fontossága tartozik. Ezt követi a szexuális viselkedés témája, azaz, hogyan kommunikáljon, a döntéshozatal fontossága (szakítson vagy sem például, a féltékenység érzése), az egyezkedési, segítségkérési készségek kialakulása.

Ez már az általános iskola vége és a gimnáziumi évek elejének időszaka, amikor az erotikus viselkedés és a szexuális egészség is témák kell, hogy legyenek otthon is. Az önkielégítés témája például ilyen, ha a szülő rajtakapja a fiúgyereket, akkor értelemszerűen ne a tiltás és ne is a teljes elzárkózás legyen, hanem meg kell beszélni vele, hogy ha lehet, kerülje a pornófilmeket a neten, és inkább saját fantáziáját használja a kezével együtt – hogy ne a mennyiségre, hanem a minőségre figyeljen. (Ez három mondat, amivel a gyerek pszichoszexuális fejlődése egészséges marad. A lánygyerekekkel az első menstruáció az az időpont, amikor szót kell ejteni a higiéniáról, a fogamzásgátlásról, a női nemiségről és arról, hogy mostantól ez körbeül 50 éves korukig havonta lesz.)

A témák szerteágazásából látható, hogy a felvilágosítás nem egyszer két órás dolog, amit egy védőnő vagy egy rendőrnő le tud zavarni osztályfőnöki óra keretében. Azoknak a szülőknek, akiknek nehezükre esik erről beszélni, érdemes felkeresniük szakembert, aki tanácsadással segíthet leküzdeni a nehézségeket, vagy aki a szülők mellett/helyett elmagyaráz minden fontosat a gyerekeknek.