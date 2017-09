Titanic, Barbie Girl és Harry Potter: ez a húsz dolog mind 1997-es

1997 popkulturális szempontból egészen gazdag volt, erre pedig néha jó visszagondolni. Arra már kevésbé, hogy 1997 óta eltelt húsz év, ami alatt egy gyerek felnő, leérettségizik, és jó eséllyel egy egyetemet is félig elvégez. El lehet kezdeni homlokot csapkodni a felismeréstől és a fájdalomtól, mert a következő 20 dolog, mind idén lett húszéves.

Natalie Imbrugliának a Torn című száma óta sem sikerült emlékezeteset alkotnia, de legalább erről az egy számról is kiderült, hogy igazából egy feldolgozás. Bár a számot 1997-ben járatta csúcsra az ausztrál énekesnő, a Tornt már 1993-ban felénekelte egy Los Angeles-i rockbanda, az Ednaswap, akik pedig egy dán énekesnőtől, Lis Sørensentől hallották először az eredetileg Brændt címmel futó dalt.

A világtörténelem ultimate boybandje már 1993-ban megalakult, de a Backstreet Boys legemlékezetesebb számait 1997-ben mutatták be. Például a Quit Playing Games-t.

Lehet vitatkozni, hogy mi a létező legidegesítőbb popszám a világon, de az biztos, hogy az öt legfájdalmasabb közt ott van a Hanson MMMBop-ja, ami már húsz éve tépi ki az agyunkat a helyéről.

És legalább ennyire rossz az Aqua névre hallgató dán-norvég formáció vicc-száma, a Barbie Girl is, amit szintén húsz évvel ezelőtt követtek el.

De idén lett 20 éves a Blur Song 2-ja,

a The Prodigy-től a Firestarter,

és a Daft Punk Around the World-je is.

1997-ben adta ki az azóta ebből már milliókat kaszáló J.K. Rowling az első Harry Potter-könyvet, a Harry Potter és a bölcsek kövét és bár a Spice Girls 1996-ban debütált, a lánycsapat egy év alatt olyan szinten sikeres lett, hogy 1997-ben már saját filmet is készítettek. Igen, a Spice World is idén húszéves. Mint ahogy 20 éves lett idén egy csomó fontos film is. Például a Good Will Hunting, a Tudom mit tettél tavaly nyáron, a Hét év Tibetben, a Men in Black és a Titanic.

Sorozatokban is erős év volt 1997. Ebben az évben indult el a South Park, az Ally McBeal, és a Teletabik is.

1997-ben nem csak Diana hercegné hunyt el, hanem Christopher George Latore Wallace, vagyis Notorius B.I.G. is, akit Los Angelesben lőttek le. És ebben az évben történt az is, hogy Eddie Murphy-t megállította egy rendőr, miután a színész felszedett egy transzszexuális prostit az utcán.

