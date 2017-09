Mielőtt feladná a randizást, ezeket érdemes végigcsinálni

Tökéletes ember nincs, tökéletes párkapcsolat plánae, de dolgozhatunk azon, hogy megtaláljuk a számunkra tökéletes partnert. Ehhez először azonban a saját viselkedésünkön kell változtatni.

A jó társ megtalálása nem megy egyik napról a másikra, bár ritka esetekben van, akiknek tényleg könnyen összejön. A randizgatás talán soha ennyire nem volt könnyű és egyben nehéz sem: a párkereső appokkal sokkal több lehetőség van, és pont emiatt nehezebb ismerkedni, mert sokkal több csalódást tartogatnak. Sokan a csalódottságtól egyre görcsösebbé válnak, majd dühösek lesznek a világra és mindenkire, akinek összejött. Majd bezárkóznak, és inkább egyedül tengetik mindennapjaikat, holott pont ezzel a viselkedéssel kerülik el azt, hogy valóban megtalálják azt, amit keresnek.

Egyetlen egy titka van annak, hogy ne legyen még több csalódás a randizgatások időszakában,

hogy nem a hosszú távú célt, a nagy egészet kellene nézni, hanem azt, ami éppen akkor és ott történik. A rövidtávú eseményekre kell koncentrálni.

Randizgatni annyit, ami még nem teher, és csak azokkal, akik érdekesek számunkra

Egyetlen számunkra különleges embert keresünk, aki nem fog előbukkanni a semmiből öt perccel azután, hogy kiléptünk vagy beléptünk az ajtón. Addig is, amíg eljutunk ahhoz a valakihez, akinek a homlokára nem lesz rávésve, hogy Ő AZ, számtalan tapasztalatot szerezhetünk – hónapokig, évekig is eltarthat, mire találkozunk vele. Ha mást nem is, azt biztosan meg fogjuk tudni, milyen személyiségű, milyen érdeklődési körű, milyen ízlésű embert szeretnénk magunk mellett tudni, abból, hogy kirajzolódik, milyennel biztosan nem tudnánk elképzelni az életünket. Ezeket szem előtt tartva az első és legfontosabb, hogy nem szabad feladni a randizgatást, természetesen ha valakinek nehezére esik hetente találkozni valakivel, akkor csak annyit randizzon, ami még belefér az életébe.

Úgy kell kezelni a randikat mint egy állásinterjút, pont annyira kell rá készülni

Erőfeszítés és szenvedélyesség mindenképpen kell a randizgatós időszakhoz, akárcsak egy olyan állásinterjúnál, ahol éppen álmaink valósulnának meg. Ez a hozzáállás máris kizárja, hogy pacuha ruhákban, többnapos piaszagú szájjal és olyan merev viselkedéssel kezeljük a randipartnerünket, amitől mi magunk is hülyét kapnánk. Ráadásul az is fontos, hogy ahelyett, hogy azt lesnénk, a másik miben nem felel meg az elvárásainknak, miben más, mint amit elképzeltünk – a külsőségektől eltekintve -, máris esélyt adunk annak, hogy elfogadjuk őt olyannak, amilyen. Apait-anyait sem kell beleadni ezekbe a beszélgetésekbe, kezeljük formálisan, és ha minden jól alakul, akkor még találkozunk, és annak a lehetősége is fennáll, hogy esetleg ő lesz az, akire évek óta vártunk. Nyitottság és kellő figyelem nélkül nagy valószínűséggel elmegyünk amellett az ember mellett, akivel lehet, hogy boldog párkapcsolatban élhetnénk.

A négyszavas válaszoktól és pöcsös képektől csak elijednek azok, akik komolyabban gondolnák

A társkeresők egyik hátránya, hogy kvázi ismeretlenül le lehet sokkolni azokat, akikkel egyébként még valami jó is kialakulhatna. A dickpicek pont ilyenek, ahogy a direkt csöcsös, csücsörítős és agyonretusált fotók is ebbe a kategóriába tartoznak. Sok-sok cikk van a neten arról, milyen profilt érdemes készíteni akkor, ha komoly kapcsolat kialakítása a cél, nem pedig az alkalmi szex. Ez utóbbinál sokaknál minden belefér, ezért is érdemes az ilyen profilképekkel rendelkezőkre x-et nyomni, így valamennyire kiszűrhető, kik azok, akik párkapcsolatot és nem egyéjszakázást keresnek. Ha komolyan gondoljuk az ismerkedést, akkor a csetelésekben és a randira hívásoknál

lehetőleg kerüljük az emojikkal és a négyszavas tőmondatokkal való kommunikációt.

Olyan életet kell élni egyedül, amit szeretünk, és amit szívesen megosztanánk valakivel

Nehéz és keserédes út vezet ahhoz, hogy megtaláljuk azt az embert, akinek a tekintetét szívesen néznénk akár 70 éves korukban is, amikor reggel kinyitjuk a szemünket. Olyasvalakit fogunk választani, akivel működik a kémia, aki egyszerre a legjobb barátunk és életünk szerelme, ez pedig nem lebecsülendő. Ahhoz, hogy valakit ilyen mély intim kapcsolatban beengedjünk az életünkbe, ismernünk kell önmagunkat, kellő önismeret, önbizalom, önirónia nélkül a társ megtartása is legalább olyan nehéz lesz, mint megtalálni őt. Ha a randizgatás időszakát használjuk arra, hogy megtaláljuk azt a munkát, amiben legalább 60 %-ban olyan feladatot végzünk, amit szívvel lélekkel csinálunk, ha olyan hobbit találunk, amiben teljesnek érezzük magunkat, ha a barátainkkal őszinte és nem mérgező kapcsolatunk, ha az otthonunkat olyanná varázsoljuk, ahová szívesen beengedünk valakit, akinek helyet is tudunk ott teremteni, akkor válunk igazán nyitottá arra, hogy társat találjunk. Minden ember tartozik magának annyival, hogy kihozza önmagából a legjobbat. A saját magával békében élő, kellő önbizalommal és önhittel rendelkező ember pedig sokkal vonzóbbá válik mások szemében. Nem utolsósorban követendő példává is válhatunk a környezetünk szemében.

