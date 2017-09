Orbán Viktor biztos kézzel nyúl a szekrénybe

Hétköznap a miniszterelnöki pozíció megköveteli az öltönyt nyakkendővel, hétvégén azonban egy kormányfő is választhat a gardróbból valami szívéhez közelebb álló, személyiségét jobban kifejező, kényelmes darabot. Így van ez még akkor is, ha az ország első embere éppen beszédet mond a hívei előtt, és az állami hírügynökség szinte minden mozdulatát megörökíti. Ez történt nemrégiben Tusványoson, és most szombat délután a kötcsei Polgári Pikniken is.

Aki figyelemmel kísérő a miniszterelnök nyilvános megjelenéseit, annak azonnal feltűnhetett, hogy Orbán Viktor mindkét alkalommal ugyanazt a – vagy két nagyon hasonló – világoszöld inget választotta, bár ezúttal egy kicsit még lazábban, feltűrt ingujjal és mélyebben kigombolva viseli, s az évszaknak megfelelően egy fehér pólót húzott alája.

Egy kép Tusnádfürdőről:

És a friss képek a kormányfő kötcsei érkezéséről:

Mindez azt is mutatja, hogy Orbán Viktor nemcsak ideológiailag, hanem az öltözködés terén is képes a megújulásra, hiszen korábban inkább a kockás ingeket preferálta, azok közül is évekig ez volt az abszolút kedvence: