A netes társkeresők virágkorát éljük, a randiappok körülbelül három évvel ezelőtt kezdték el pályafutásukat, mára ott tartunk, hogy a Tinder egyet jelent a szexrandival. Ezt sajnos valamennyire a kutatások is alátámasztják: a szexuális fertőzések száma egyértelműen a randiappok miatt nőtt meg, annyira sokan használják és ismerkednek felelőtlenül.

Csakhogy a randiappoknak köszönhetően olyan emberek is egymásra találnak, nem feltétlenül szexre, akik annak ellenére, hogy 10-15 percnyi távolságra laknak egymástól, talán sosem találkoztak volna, és egy szép szerelemmel kevesebb lenne az életük. Tinder sikersztorik következnek (a nevüket megváltoztattuk): az egyikből, Zénó és Liliana kapcsolatából házasság lett és gyerek született, a másikból, Fruzsi és Jani kapcsolatából három hét után összeköltözés és egy évnyi kapcsolat lett, a harmadikból, Kristóf és Enikő kapcsolatából szintén házasság lett úgy, hogy Kristóf rögtön egy gyereket is kapott az elvált nővel együtt.

Mindhárom történet úgy kezdődött, hogy jobbra húzták egymás fotóját, majd egymásra írtak. Mind a három nő, akiket megkérdeztünk a randiappról, szakítás után regisztrált, és körülbelül egy-másfél hónapja használták azt, amikor találkoztak azzal az emberrel, akivel később összekötötték az életüket.

Zénó és Liliana

Már a beköszönő mondatában randira hívott. Az egyik képem a biciklimről készült, így azzal nyitott, hogy nem bringázunk-e együtt valamikor. Azért tindereztem, hogy találjak egy értelmes embert magam mellé, de úgy álltam hozzá, hogy ami épp összejön

– írja Liliana. Zénóval a kapcsolatuk eléggé felgyorsult a találkozásuk után, ami a matchelés másnapján történt. Az első randin nem feküdtek le egymással, annak ellenére, hogy a fiú csak egyéjszakát keresett, és éppen volt barátnője, aki külföldön élt. A lány majdnem lemondta a randit, mert zavarta, hogy a fiú túl lelkes. „Egyszerűen csak beszélgettük. Az előző nap még majdnem le is mondtam a randit, mert túl lelkes volt csetelés közben, és nem tetszett, amikor azt írta, hogy úgy várom már. Mondjuk most már tudom, hogy képes úgy várni a másnapi reggelit is.”

„Az első találkozás után a harmadik napon szerelmet vallott, majd kiutazott az akkori csajához, és szakított vele. Ezt akkor még nem tudtam. Egy héttel az első randink után már arról beszéltünk, hogy össze kéne költözni, de előtte elmentünk egy hétre a Balatonra, ami után már egyértelmű volt, hogy együtt fogunk lakni, így alig három héttel a találkozásunk után már oda is cuccoltam hozzá.

Két hétre rá megkérte a kezem, teljesen spontán, a Moszkva tér sarkán. Először nem is akartam elhinni, de amikor már harmadszorra kérdezte meg, felfogtam, hogy teljesen komolyan gondolja, és igent mondtam. Illetve hevesen bólogattam. Három nap múlva időpontot kértünk az anyakönyvi hivatalban, és 86 nappal azután, hogy először találkoztunk, összeházasodtunk.

Ennek már három éve, és azóta született egy gyerekünk is, aki már féléves elmúlt.

A randiapp nélkül Liliana nem hiszi, hogy valaha is találkoztak volna, nem volt közös ismerősük, és nem is ugyanazokra a helyekre jártak, pedig alig 15 percre laktak egymástól.

Fruzsi és Jani

Fruzsi és Jani hozzájuk hasonlóan talán sose találkoztak volna egymással, ha nincs a randiapp. A lány a találkozásuk előtt másfél hónappal regisztrált a Tinderre, társat keresett, de nem fűzött hozzá sok reményt, hogy ott fogja megtalálni.

Az első randi nem feltétlenül volt más, mint bárki mással, a lány úgy állt hozzá, hogy egy óra alatt letudja, és megy haza aludni.

„Match után rögtön írt, hogy nagyon szimpatikus lánynak tűnök, nincs- e kedvem meginni valamit? Válaszoltam, hogy van. Megbeszéltük, hogy jövő hét hétfőn találkozunk. Mindez előtte hét csütörtökön történt. Utána nem beszéltünk hétfőig. Randi előtt váltottunk két mondatot, hogy egy órával később találkozzunk.

Előtte nem volt vakrandim. Nem is cseteltünk, tényleg nem tudtam semmit róla, csak annyit, amennyit a Tinder profilon láttam. Nagyon fáradt voltam, mikor találkoztunk, és egyáltalán nem volt időm előtte a szokásos csajos készülődésre. Úgy mentem el a randira, hogy 1 óra alatt túl leszek rajta, és mehetek haza aludni. Ebből az lett, hogy hajnal 4-ig beszélgettünk.”

A hosszas beszélgetés után két nappal újabb randit beszéltek meg, de a fiú nem tudta kivárni, és már másnap ismét látni szerette volna a lányt. A harmadik randin együtt, közösen megbeszélték, hogy ezt komolyan gondolják, és letörölték magukat a Tinderről. „Nagyjából egy és negyed évig voltunk együtt, bár ebben volt egy hónap szünet. Azóta már nem vagyunk együtt. De három hét ismeretség után már összeköltöztünk.”

Kristóf és Enikő

Elvált nőként, másfél éves gyerekkel is lehet ismerkedni a randiappokon, ráadásul nemcsak ismerkedni van lehetőség, hanem társat is lehet találni, bizonyítja ezt Kristóf és Enikő házassága.

A legjobb barátnőm vett rá, hogy használjam az alkalmazást, ne legyek magamba roskadva a válásom után. Egyértelműen társat kerestem, először naivan azt hittem, elsőre menni fog, de rossz randik után rájöttem, hogy nem itt fogom megtalálni. Az önbizalmam a padlón volt, amikor matcheltünk Kristóffal.

Két és fél évvel ezelőtt, az első randin sétáltunk a rakparton, majd beültünk egy helyre, beszélgettünk. Már akkor éreztem a szikrát. Hazakísért, de nem is csókolt meg, és nem is akart feljönni hozzám. kicsit furcsálltam is. Másnap újra találkoztunk, ő kezdeményezte. Akkor már biztos voltam abban, hogy őt akarom. Hét hónap múlva megkérte a kezemet, úgy érkezett ebbe a kapcsolatba, hogy az első perctől kezdve az előző házasságomban született gyerekem apja is lett. Így lettünk egy család. Azóta született egy lányunk, aki most három hónapos.”

Az elvált anyuka is a Tindernek köszönheti Kristófot, ők is közel laktak egymáshoz, de nem jártak ugyanazokra a helyekre, és nem volt közös ismerősük. Mindhárom találkozás titka abban rejlett, hogy nyitottak voltak bármire, nem igazán volt elvárásuk, és beszélgettek egymással.

