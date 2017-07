Mobil, tévé, internet, telefon – ésszerűsítsd az előfizetéseidet! (X)

Mutatjuk, hogyan!

Felgyorsult, digitalizált világunkban egyre nagyobb az igény a kommunikációra és a kapcsolattartásra, nem csoda tehát, hogy többet költünk a telekommunikációs szolgáltatásokra, mint 5-10 évvel ezelőtt. A költségek kis odafigyeléssel csökkenthetőek, racionalizálhatóak. Adunk néhány ötletet!

A magyar háztartások 88 százalékának van TV-előfizetése, 92 százalékának mobiltelefonja, 64 százalékának internet elérhetősége, 47 százalékának vezetékes telefonja – derül ki Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb, 2016-os kutatásából. Ehhez képest öt évvel ezelőtt vezetékes telefonnal még a háztartások fele rendelkezett, viszont mobiltelefonja csak 88, televízió-előfizetése 83, internet elérhetősége pedig csak 55 százalékuknak volt. A változó tartalomfogyasztási szokásokat és az egyre többet nyújtó digitális kommunikációs eszközöket nézve nem meglepő, hogy a családok büdzséjében egyre nagyobb arányban jelennek meg a telekommunikációs kiadások. Egy kis odafigyeléssel van arra mód, hogy ezeket a kiadásokat optimalizáljuk.

A megtakarításhoz nem kell mást tenni, mint rászánni némi időt, alaposan áttanulmányozni egy-egy szolgáltató ajánlatait, és megragadni a kedvező lehetőségeket. Az otthoni szolgáltatások esetén (tv, internet, telefon) könnyű a dolgunk. Ha ezeket csomagban vásároljuk, azaz mindegyiket ugyanattól a szolgáltatótól rendeljük meg, azzal jelentős összeget takaríthatunk meg. Azt, hogy ez egy kedvező konstrukció az előfizetők számára, a statisztika is mutatja: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérése szerint 2016 végén a televízió előfizetések fele (1,8 millió) ilyen, úgynevezett triple-play volt.

A mobiltelefonhoz kapcsolódó kiadások csökkentésének első lépése az, hogy felmérjük, valójában mire használjuk a készüléket? Sokat telefonálunk? Sokat internetezünk? Mindezt azért fontos tudni, mert a telekommunikációs szolgáltatók igyekeznek a fogyasztók igényeihez leginkább igazodó előfizetői csomagokat összeállítani, hogy mindenki csak olyan szolgáltatásért fizessen, amit igénybe is vesz.

A Telekom például idén március végétől lehetővé tette, hogy havi díjas ügyfelei maguk állítsák össze mobil díjcsomagjukat, attól függően, hogy mennyit telefonálnak vagy mobilinterneteznek. A négy különböző hangcsomag mellé a rendelkezésre álló öt adatcsomagból választhatnak, így saját igényekhez szabott díjcsomag-kombinációk állíthatóak össze. A Telekom ráadásul most korlátlan belföldi adatot ad ajándékba minden Mobil L-es és XL-es díjcsomagra hűséggel rendelkező előfizetője számára. Emellett 25%-kal csökkenthetik új mobil előfizetésük havi díját azok az ügyfelek, akiknek otthon már van a Telekomtól 3 különböző (tv, internet, telefon), a Telekom kedvezményre jogosító otthoni előfizetésük is. Két különböző otthoni szolgáltatás mellé vett új mobilcsomag esetén 20% havidíj kedvezmény jár.

A családok a Telekom új Partnerkártya kedvezményével már a második – azonos folyószámlán lévő (azaz egy számlában számlázott) – havidíjas mobilelőfizetéstől 20 százalékos havidíj-kedvezményt kapnak. A kedvezmény folyószámlánként akár 9 mobil előfizetésre is érvényes lehet. Jó tudni, hogy a Partnerkártya kedvezmény a feltételek megléte esetén automatikusan érvényesül.

Sokat lehet megtakarítani a mobiltelefon vásárláskor is, hiszen még az olcsóbb modellek is több tízezer forintba kerülnek. A médiahatóság becslése szerint 2016-ban a lakosság 16 százaléka (1,28 millió ember) szeretett volna új mobiltelefont venni. A fogyasztók igényeit ismerik a szolgáltatók is, akik különböző módon igyekeznek kedvezményt adni a készülékvásárláshoz. A leginkább elterjedt módszer, hogy hűségidő vállalása mellett új vagy meglévő előfizetésünk mellé kedvezményes áron kapunk telefont.

Készülékvásárlás előtt is érdemes megnézni a szolgáltatók ajánlatait, mert gyakran találkozhatunk akciókkal. Azok például, akik most a Telekom új mobil csomagjai közül választanak és megfelelnek a Telekom kedvezmény feltételeinek, 25 ezer forint extra készülékvásárlási kedvezményt is kaphatnak amennyiben két év hűségidőt vállalnak. Az új mobil előfizetők Samsung, Huawei, Honor, Sony, HTC vagy LG okostelefonra, otthoni szolgáltatásra kötött szerződés esetén vezetékes telefonra, televízióra, tabletre, notebookra vagy konzolra fordíthatják a kedvezményt.

További információ a Telekom új mobil portfóliójáról és kedvezményeiről:

https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/havi-dijas-mobil-dijcsomagok

https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/kedvezmenyek/25-szazalek

https://www.telekom.hu/lakossagi/keszulekek/akcios-keszulekek/25000-ft-extra-keszulekkedvezmeny