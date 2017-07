Vettek az eBay-en egy 1993-as buszt, és lakóautót varázsoltak belőle

Tom Grantham és párja Kayley Barnes 10.000 fontot fordított arra, hogy egy 1993-as évjáratú buszból menő mozgóotthont varázsoljanak. A pár az eBay-en szeretett bele a járgányba, amit 1.200 fontért meg is vásároltak.

Ahelyett, hogy vettek volna maguknak egy modern, jól felszerelt lakóautót, inkább a régi négykerekű mellett döntöttek. Választásukhoz nagyban hozzájárult egy érzelmi szál, mert, mint kiderült, ez a busz minden nap az otthonuk előtt haladt el, amikor Grimsby-ből Louth-ba szállította az utasokat.

Tom, aki ló fogorvosként dolgozik, elmondta: “Kayley és én lakóautót kerestünk, amikor megláttuk ezt a buszt, és arra gondoltunk, hogy miért ne!

Tökéletes lesz a családi kiruccanásokhoz.

A pár eléggé felpimpelte a régi járgányt. A tervezés és a kivitelezés összesen kilenc hónapig tartott, mire a régi busz teljesen útra kész lett. Három dupla ágy, sütő, gáztűzhely, WC és még zuhanyzó is van benne. De a fiatalok úgy döntöttek, megtartanak néhány eredeti elemet, például a műszerfalat és a feliratokat.

A lakóbusz belső terét IDE KATTINTVA nézheti meg.

A pár és három gyermekük ezzel az 1993-ban gyártott busszal utazott fesztiválokra és családi nyaralásokra Franciaországba és Belgiumba, most mégis megválnak négykerekű csigaházuktól. Az eBay-en 8 000 fontért hirdették meg a lakóbuszt, és bár az aukció csak hétfőn fejeződik be, az ár már most elérte a 11 800 fontot.

(via)