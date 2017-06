Csak egy bicikli kell hozzá, hogy te legyél a legmenőbb a városban

A biciklizésről a sportos ruhák és az izzadtság jutnak eszedbe? Kilenc fotóval bizonyítjuk be, hogy ha stílusos kiegészítőt keresel, egy bringa a legjobb választás.

Feri

Az úriember szettjére a legtalálóbb, amit mondhatunk: egyszerű, de nagyszerű. Mégis ha jobban megnézzük, muszáj észrevennünk a terepszínű nadrág, a kabát és a napszemüveg tökéletes összhangját. A bicikli pedig felteszi az i-re a pontot.

Zsuzsa és Pöti

Unod a kutyasétáltatást, és úgy érzed, kedvenced szívesen kipróbálna valami izgalmasabbat? A bicikli kosara még arra is alkalmas, hogy kistestű kutyákat szállítsunk benne, így teszi ezt Zsuzsa is, aki még arról is gondoskodott, hogy Pöti igazán színes környezetben utazhasson.

Dávid

Valószínűleg nem sok mindenkinek kell bemutatnunk a 24.hu egyik videósát, aki a bicikliválasztást sem bízta a véletlenre. A piros bringát biztosan sokan szívesen tekernék, de azért inkább remélik, hogy nem áll meg Dávid mellettük egy-két izzasztó kérdés erejéig.

Anna

Üdítő színfolt a városi közlekedésben ez a sárga bicikli, arról nem is beszélve, hogy Anna szettje is mennyire jól harmonizál vele. Ha a buszon látnád, lehet, fel sem tűnne a stílusos megjelenése, de egy ilyen bringán ülve biztosan sokan felkapják a fejüket miatta.

Zoli

És ki mondta, hogy egy színes bicikli csak lányoknak való? Azonban érdemes jobban szemügyre venni, hiszen nem egy hétköznapi sárga bicajról van szó, a kék nyereg, kormány és lánc azok, amik igazán különlegessé teszik Zoli járművét.

Ivett

A lányok sokszor azzal érvelnek a biciklizés ellen, hogy “dehát így nem vehetek fel szép ruhát” vagy “mindig sportosan kell járnom”. Ivett a legjobb példa arra, hogy egy lány a biciklin ülve is lány, szó sincs arról, hogy le kellene mondani a legcsinosabb ruhadarabjairól.

Áron

Ahogy a nők biciklizhetnek legszebb ruháikban, úgy a férfiaknak sem akadály az öltöny, ha bringázásról van szó. És mivel az elegáns öltözethez nem megy a hátizsák, Áron biciklijéről nem hiányozhat egy váztáska sem, hogy a fontos dolgok mindig kéznél legyenek.

Emese és Kevin

Emese megmutatta a tökéletes bringát, ha már nem csak egy táskát vagy házi kedvencünket kell szállítanunk. Nincs kétség afelől, hogy tucatnyi kisfiú irigyli Kevint, akinek nem csak őrülten jó dolga van ezen a bringán utazva, anyukája stílusa miatt is büszkén feszíthet.

Dávid

Zárásként a 24 másik munkatársa, Dávid mutatja meg, hogyan tud tökéletesen harmonizálni szettje és bringája. A passzoló színek keltette páratlan összhatást nézve a Fjallraven Kanken hátizsák teszi fel az i-re a pontot.

A bicaj nem csak stílusos kiegészítője a nagyvárosi szetteknek, de olyan társadalmi mozgalom is épül köré, amely igazán nagy dolgokat tud végrehajtani. Ha a biciklisek összefognak, olyan problémák kezeléséhez is hozzá tudnak járulni, mint a gyermekéhezés. A Budapest Bike Maffia és a Cofidis közös programján például 1188 gyerek napi étkezésére gyűlt össze adomány idén májusban.