Élő adásban jelent meg egy kutya a tévéstúdióban

Egy orosz híradó alábbi jelenete elég gyorsan világhírre tett szert, nem véletlenül. Egy ideig úgy tűnik, minden rendben, a műsorvezető, Linarte ismerteti az aznapi híreket, majd félbehagyja mondanivalóját, amikor ugatást hall a stúdióban.

Nem véletlenül, hiszen rögtön ezután egy fekete labrador tűnik fel az asztal mögött, aki fel is tápászkodott az asztalra.

A lány eléggé megijedt az állattól, és az arcán is látszott, hogy nem az a tipikus “kutyás személyiség”, ezt meg is erősíti, amikor közli, ő igazából a macskákat jobban szereti.

Valakinek viszont konkurenciája akadt:

Bounce is back on the news. pic.twitter.com/LbTfDMp9rY

— Richard James (@richjamesuk) December 23, 2015