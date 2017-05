A turmixgép bosszúja: kipróbáltuk a netes házi praktikákat

Legalább egyszer (vagy egy milliószor) az életében mindenki eljut arra a mélypontra, ahová a kárpittisztító alkatrészeivel hadakozó, idegesen verejtékező nők a teleshop reklámokban: teljes meggyőződéssel hiszi, hogy a háztartási gépek az életére törnek.

Két dolog szokott történni ilyenkor, vagy azonnal megvásárol kedvezményesen, de még így is méregdrágán valami teljesen haszontalan ketyerét, vagy kényszeres kutatásba kezd az interneten, hátha megleli azt a 7, 8, 9, 10 tippet, aminek köszönhetően soha többé nem kell elővennie a vasalót, porszívót, lábszőrtelenítőt etc.

Utóbbi mondjuk sokkal szórakoztatóbb a szeretteink számára, szódabikarbónával nekimenni a tavaszi hangyainváziónak hosszadalmas procedúra és lelkileg megviseli az embert.

Kár lenne tagadni, mi is többször végigrágtuk magunkat hasonló ötletgyűjteményeken, és most valamilyen mazochista elgondolástól vezérelve úgy éreztük, ki is kell próbálnunk néhányat. A háztartási tippek különböző fórumokról származnak, de önöknek azt javasoljuk, előbb mindig a szomszédot beszéljék rá az internetes közösségek hajmeresztő ötleteinek tesztelésére.

Ez volt itt az első rész, és most következik a második felvonás.