Hála az égnek: kiderült, mi most a menő szelfipóz

Jól jegyezd meg: Bambi-póz!

Ez most a menőség instán! Hol van már a csücsörítés, a bikini bridge, a kamulaza üldögélés vagy a hot dog combok? Most ilyen furcsa pózban kell tekeregni, ha sok lájkot akarunk kapni. Persze előny, ha nők vagyunk, minél jobb nők, annál több lájk jön majd. A tökéletes Bambi-pózolókat elég jól összeszedte a Harper’s Bazaar, mutatunk közülük mi is néhány jobbat.

@laquan_smith even has me together at the pool Elisa J. (@elisajohnson) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 15., 13:21 PDT

fry day. @jwlalive #jwlasocialpartner Bridget Bahl (@bridgethelene) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 14., 13:15 PDT

Baby’s favorite beach 💦 Shea Marie (@peaceloveshea) által megosztott bejegyzés, 2016. Dec 15., 03:18 PST