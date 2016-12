A lány, akinél minden este komplett mosómedvecsalád vacsorázik

Kaylah Lynn Seattle-ben él, énekesnő szeretne lenni. És mosómedvékkel barátkozik.

Egy fotó, amely erről a furcsa kapcsolatról tanúskodik, 36000 like-ot kapott a Twitteren, így kapta fel a média a 18 éves lány történetét.

Kaylah a BuzzFeednek elmondta, hogy még augusztusban több ízben baráti látogatásra a házukhoz érkezett egy mosómedve, akit aztán el is nevezett Rosemary-nek.

Az állatka egy időre eltűnt, aztán a komplett famíliával együtt tért vissza, és azóta

minden este fél 8 körül megjelennek Kaylah-ék házánál, a lány családja pedig minden este vacsorával látja el a mosómedve-brigádot.

Íme a fentebb említett kép, amelyet Kaylah barátja posztolt ki a Twitterre:

A fotó, mint mondtuk őrült népszerű lett, és azóta a lány is posztolt a témában, méghozzá videókat, amelyeken a mosómedvék vacsoráztatása látható:

HERE IS A VIDEO OF ME FEEDING MY RACCOONS I LOVE THEM pic.twitter.com/WtNaYpDaLQ

— k(AYE)lah (@eIegantmind) December 11, 2016