Újraválasztották Orbán Viktort

Újraválasztották Orbán Viktor kormányfőt a Fidesz elnökének vasárnap a párt XXVII., tisztújító kongresszusán, Budapesten, ahol alelnökké választották Novák Katalint, Gulyás Gergelyt, Kubatov Gábort és Németh Szilárdot.

Orbán Viktort egyhangúlag, 1358 szavazattal választották újra pártelnöknek.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára – aki az európai számvevőszéki taggá választott Pelczné Gáll Ildikót váltja az alelnöki poszton – 1297 szavazatot kapott a küldöttektől.

A már eddig is alelnök Gulyás Gergely országgyűlési frakcióvezetőt 1310, Kubatov Gábor pártigazgatót 1298, Németh Szilárdot, a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának elnökét pedig 1281 szavazattal választották újra – ismertette a számokat a szavazatszámláló bizottság részéről Kontrát Károly.

A Fidesz már ma is készen áll a választásokra – mondta Orbán Viktor a beszédében. Szerinte a Fidesz éppen attól Fidesz, hogy sohasem elégszik meg a választások megnyerésével.

Ennél jóval többet akarunk: azt is keressük, kutatjuk – és ha jó passzban vagyunk, meg is találjuk -, mi is a mélyebb értelme a soron következő választás megnyerésének, mit is kell tennünk azért, hogy a Fidesz győzelmével egész Magyarország és minden magyar nyerhessen