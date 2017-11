Gyurcsányék “önsorsrontása” aláírások tízezreit hozza

A határon túliak szavazati jogának megvonása mozgósította a DK híveit, bár még mindig nem eléggé.

Elképesztően és meglepően dübörög Gyurcsány Ferenc pártjának, a Demokratikus Koalíciónak (DK) aláírásgyűjtése, aminek célja a határon túli magyarok szavazati jogának megvonása lenne – írja a Hvg.hu. A lap azt írja, az első öt napon már 69 ezer ember szignózott Molnár Csaba alelnök szerint, és ezek nem kamuprofilok. Wirsching Viktória kommunikációs igazgató szerint se pörgött még sose így egy aláírásgyűjtésük se.

A Hvg.hu szerint ugyan nagy szám ez is, meg az egész gyűjtést belengető gyurcsányi Facebook-poszt alatti 300 ezres elérés is, de mindez alig lép túl a párt szavazótáborán. Sőt, túl sem lép, mivel azt 400-500 ezer fősre becsülik.

A felmérések mindenesetre a DK-t erősítik, az emberek többsége elutasítja az újonnan állampolgárságot kapott határon túliak szavazati jogát. A DK saját felmérése szerint a balos táborban 90 százalék az elutasítás, de a kormányváltást akarók háromnegyede is így gondolkozik. Tavaly amúgy már próbálkozott ilyesmivel a DK, de akkor öt kérdésre gyűjtöttek szignókat és csak 40 ezer jött be.

A DK szerint a 2014-es Fidesz-kétharmad is a határon túliak miatt jött össze, mivel elsöprő többségük Fidesz-rajongó. Visszaélésekre ad okot szerintük az is, hogy Erdélyben az RMDSZ gyűjti a választásra regisztrálók adatait, miközben részesül a kiemelt hazai támogatásokból.

A párt mellé senki sem állt be, az MSZP is elhatárolódott tőle, mondván szerzett jogot nem illik elvenni. Inkább a külföldön dolgozó magyaroknak biztosítsák a levélben való szavazást. A határon túli magyar szervezetek és Szili Katalin is felszólaltak Gyurcsányék terve ellen, a Fidesznek viszont csak egy kis kommünikére futotta. Még a balos gondolkodó, Tamás Gáspár Miklós is így reagált:

El kell utasítani, és villámgyorsan el kell felejteni. És nemcsak azért, mert ez az ellenzéki önsorsrontás újabb szánalmas esete, hanem azért, mert önmagában helytelen.

A lap megjegyzi, a baloldalnak már bejött ez a kártya, 2002-ben a 23 millió románnal riogatva nyert választást az MSZP, 2004-ben pedig érvénytelen lett a határon túli magyarokról szóló népszavazás. Molnár Csaba most is kiáll a döntésük mellett, mondván „mi nem manipuláljuk a szavazókat, hanem képviseljük.”

Szilit meg egyszerűen “orbánista árulónak” nevezte.

A Kovács László által frissen belengetett MSZP-DK együttműködés részben emiatt a téma miatt is tűnt nehézkesnek, de úgy látszik, ez megoldódik. A 200 ezer aláírással (ha összegyűlik), akkor „politikai nyomást gyakorol” majd a DK Molnár szerint, jelentsen ez akármit.

(Kiemelt kép: 24.hu/Karancsi Rudolf)