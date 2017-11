Mellár Tamás lemondott Bokros Lajos pártjának jelöltségéről, pedig eddig sem kérte

A Szabad Pécs azt írja, lemondott a MoMa országgyűlési képviselő-jelöltségéről Mellár Tamás. A konzervatív, jobboldali értékrendet valló, ismert közgazdász függetlenként indul 2018-ban, hogy legyen esély leváltani a Fideszt.

A lap cikkét még érdekesebbé teszi, hogy Mellár eleve nem is ismerte el, hogy ő Bokros Lajos pártjának lenne a jelöltje, már akkor is azt mondta nekik, hogy függetlenként szeretne indulnu, amikor megkeresték, hogy támogatnák. A MoMa viszont úgy is támogatni kívánja Mellárt, ha függetlenként, vagy más párt színeiben indul el.

Azt sem lehetett eddig tudni, hogy Mellár melyik pécsi választókörzetben indul el. Eleinte úgy tűnt, hogy az elsőben, ahol az MSZP-s Tóth Bertalan és a fideszes Csízi Péter lett volna az ellenfele, de a Jobbik is saját jelöltet indított volna. Végül úgy döntött, hogy inkább a második körzetben indul el, Hoppál Péter ellen, mert ezt nyerhetőnek érzi.