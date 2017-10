Szilágyi: Orbán, a Sátán tanítványa

A Jobbik képviselője levezette, miként jutott erre a következtetésre.

Szilágyi György már nevezte Orbán Viktort az offshore-lovagok királyának is, most azonban a Hír Tv-ben még tovább ment, amikor arról beszélt, miért jelentette fel pártja Soros Györgyöt. Mint mondta, ha a milliárdos üzletember Soros valóban veszélyt jelent Magyarországra, a kormánynak ténylegesen is fel kellene lépnie, nem csak tízmilliárdos kampányokat vezetnie.

A Jobbik a végére akar járni a a Soros-terv létezésének. A párt azért jelentette fel Soros György magyar állampolgárt, hogy kiderüljön, valóban tervez-e elkövetni olyan cselekményeket, amelyekkel a kormány vádolja. Szilágyi György szerint azonban, ha valóban létezik Soros-terv, annak akár a Fidesz is a része lehet.

Hétfő óta azt is tudjuk Aradszki államtitkártól, hogy Soros György maga a Sátán, tehát keresztény emberként a Sátán ellen való küzdelem jegyében fontos, hogy megtudjuk, hogy Soros György kicsoda. Tudjuk, hogy a Sátánnak vannak tanítványai, akiket taníttatott. Akkor vannak sátánfiókák, és úgy néz ki, hogy ma Magyarországon ezek a sátánfiókák kormányoznak, hiszen Orbán Viktort is Soros György taníttatta.

A Fidesz korábban úgy reagált, hogy Vona Gábor egy platformra került Gyurcsány Ferenccel, mert a feljelentés “a Soros-terv” tagadása.