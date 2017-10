Lebontják a 2-es metró sosemvolt állomását

Park épülhet a kőbányai Liget téren.

Elbontják a kőbányai Liget téren a régóta lezárt aluljárót és a hozzá kapcsolódó szolgáltatóházat – tudta meg a hvg.hu. A helyére parkot terveznek.

A réges-régi tervek arról szóltak, hogy a 2-es metró a Puskás Ferenc Stadion után elágazott volna: szárnyvonala Kőbánya központjáig, a Liget térre ment volna, és egy közbenső állomást is építettek volna a Hungexpo bejáratnak közelében. Azt is tervezték, hogy a Liget térnél alakítanak ki budapesti főpályaudvart, hiszen itt keresztezik egymást a Nyugati, a Keleti, a Kelenföld és Kőbánya-Kispest felől érkező vonatok.

Egyik terv sem valósult meg, ennek ellenére az aluljáróban korábban volt élet, bolt, fodrászat, eszpresszó is működött benne. Ám már kilenc éve funkcióját vesztette a fölé épült szolgáltatóházzal együtt, pusztulni kezdett, így be is fedték. Az önkormányzat nemrég megvette a szolgáltatóház magántulajdonban lévő részét, az épületet még idén le szeretnék bontani, a helyén parkot alakítanának ki.

(Fotó: MTVA bizományosi / Róka László)