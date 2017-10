Darázshordák fészkeltek be egy mindszenti házba

Darazsak tízezrei fészkelték be magukat, szakembernek kellett kijönnie, hogy idegméreggel pusztítson.

A darazsaknak is van munkaerőpiaca

Szabályos darázshorror van egy mindszenti házban, ahova hatalmas kolónia vette be magát – tudósít az RTL Klub Híradója. Tízezer, de akár 25 ezer egyed is lehet itt, a födémbe és az ott tárolt zsákokba is beették magukat, hatalmas fészkeket építettek.

Darázsügyi szakember ment ki idegméreggel elpusztítani őket, ami nem volt kis munka. Rétegenként bontotta le a fészket, majd irtott. A királynő sem maradhatott ki, mert ő később újraépítheti a fészket máshol, tud továbbra is petézni.

A ház tulajdonosa szerint két hónap alatt építették ki a gigászi kolóniát az ízeltlábúak. “Művészeti munkának tűnt nagyon” – mondta a férfi, akinek elsőre kifejezetten tetszett a robosztus építmény. Aztán már túl sok lett a darázs, szakembert hívtak, akinek még bontania is kellett a ház részeiből, hogy minden darazsat kiűzzön.

Szerinte amúgy a fészkeket az első komolyabb fagyok után le lehet verni, de gondosan el kell égetni, mert a darazsak tavasszal új erőre kaphatnak benne.