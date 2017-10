Gázolt a metró, ellepték a Nyugati környékét a tűzoltók

Elgázolt egy embert a 3-as metró a Nyugati téri állomáson az Újpest-Központ felé tartó oldalon. Az elgázolt személyt a katasztrófavédelem munkatársai most próbálják kiszabadítani a szerelvény alól – tudtuk meg a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Úgy értesültünk, az áldozat egy nő, aki feltehetően öngyilkossági szándékkal ugrott a metró elé, és a helyszínen életét vesztette.

A BKK Facebook-oldalán a kommentelők arról számolnak be, hogy a szerelvényen be is mondták, hogy gázolás történt.