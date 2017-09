Félelem és rettegés a kórházi vécéken

Még mindig szörnyű állapotban vannak a kórházak toalettjei, se ülőke, se szappan, se papír, se kilincs, se csaptelep. Az ellátó szervezet szerint minden egyre jobb.

Szakadt kórházi budit mi is mutattunk már, az RTL Klub Híradó egyik nézője is lefilmezett egyet az egyik fővárosi kórházban. Lassan általános jelenség lesz a kórházi vécéválság, mégse tesznek eleget a kórházak és a kormányzat, hogy higiénia és rend uralkodjon a mellékhelyiségekben. Vécépapír, szappan, sőt zár sincs, fertőtlenítve nem igazán van semmi. Néhol még a csap is hiányzik, az ülőke luxus.

Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont azt írta az RTL-nek, hogy az általuk fenntartott kb. 100 intézményben több mint 1000 mosdó van, ezekben lehetnek kirívó esetek. Az intézményvezetők azonban törekednek az elvárható színvonal és a higiénia biztosítására.