A harmincéves függönyt is kifizettetik a kilakoltatott asszonnyal

Amit ő költött a lakásra, azt nem térítik meg, de a kiköltözés utáni felújítást neki kell állnia.

Még a harmincéves függönyöket is kifizettetik azzal a hetvenéves szegedi asszonnyal, akit néhány hónapja lakoltattak ki önkormányzati lakásából – számolt be az RTL Híradója.

Matuszka Emőke több mint egymillió forint lakbértartozást halmozott fel, most egy ismerőse hétvégi házában él, ahol nincs fűtés, így a téltől is tartania kell. Most szembesült azzal, hogy a kilakoltatás után is nőtt az adóssága: ki kell fizetnie egyebek mellett a végrehajtási költséget, két ajtót, amit boltívre cserélt és a sötétítő függönyöket.

A kilakoltatott asszony nem érti, miért kérik tőle a pénzt, miközben 12 éve kétmillió forintot költött a lakásra.

Erre a lakásbérbeadásért felelős önkormányzati cég, az IKV Zrt. vezérigazgatója azt mondta: a lakás karbantartása a bérlő feladata, ezért ennek a költségeit nem térítik meg, viszont mivel 15 macska is élt a lakásban, az lényegesen jobban elhasználódott. Fel kell újítani, aminek a költsége az egymillió forintot is elérheti, ezzel tovább nő Matuszka Emőke tartozása. És azokat a leltár szerinti tárgyakat is ki kell fizetnie, amiket a kiköltözéskor nem tudott visszaadni.

Az asszony közben a bankoktól is megkapta hitelei végső elszámolását. Az összes tartozása 4 millió forint, várhatóan élete végéig levonják a nyugdíja felét, több mint ötvenezer forintot.