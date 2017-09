Gyerekeket és nőket zaklat egy szatír Szigetközben

Luxusautóval közlekedő perverz tartja rettegésben a Szigetköz településein élő nőket és gyermekeket, írja a Bors.

Egy szlovák rendszámú Porsche terepjárós férfi zaklatja a járókelőket, de iskola környékén is maszturbált már.

Állítólag több faluban is feltűnt már a férfi, Győrladaméron három kislányt, Dunaszegen pedig egy másik babakocsis anyukát is zaklatott a férfi, de járt már Nagybajcson, Győrújfalun és Mosonmagyaróváron is.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a lappal közölte: az üggyel kapcsolatban szeptember 18-án a délutáni órákban érkezett állampolgári bejelentés, jelenleg a rendőrség adatgyűjtést és nyomozási cselekményeket hajt végre.