Botka: aki nem köt velünk szövetséget, az Orbánnal van

Egy hatalmas „kormányváltók szövetsége” felirat előtt mondott beszédet Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje a párt évadnyitó rendezvényén, mielőtt zárt ajtók mögött kezdett ülésezni a választmány. A beszéd nem okozott nagy meglepetést azoknak, akik követik a politikát, a választmányon viszont némi vita várható, mert a rendezvényre érkező szocialisták két nagyobb táborra oszthatók:

sokan támogatják Botkát, hogy vigye végig stratégiáját, többen viszont azt szeretnék, hogy változtasson szövetségi politikáján, adja be a derekát Gyurcsány Ferencnek, és engedje fel a közös országos választási listára.

Mindkét tábor tényekre hivatkozik, akár ugyanazt a mérést, adatot is saját szájuk íze szerint értelmezik, és így a konklúzió is homlokegyenest más lesz. Botka beszédében viszont egyértelművé tette, hogy nem akar változtatni, mint mondta:

Nem azért indultam el Szegedről, hogy az első harctól megfutamodjak. Nem azért indultam el Szegedről, hogy feladjam, és hátradőljek a kényelmes polgármesteri székben.

Hiába a párton belüli nyomás és a DK belső szavazása, amire Gyurcsány hivatkozik, Botka úgy tűnik beleáll és nem enged. Viszont szövetségeseket keres és gyűjt, olyanokat, akik „egy igazságosabb és élhetőbb Magyarországért dolgoznak”. Botka szerint így együtt, belőlük lesznek a kormányváltók.

Beszélt arról a miniszterelnök-jelölt, hogy nemcsak pártokat akar megszólítani, hanem civilek, szakszervezetisek, magánemberek segítségét is várja. De nyilván az az igazán érdekes, hogy milyen pártok támogatják Botkát.

Egyelőre csak a Liberálisok, amitől még biztosan nem lesz meg a kormányváltó kritikus tömeg. Fodor Gábor pártjából Szent-Iványi István képviseltette magát, őt úgy mutatta be Botka, mint aki „külügyi szakértőként gondoskodik majd arról, hogy hazánkra újra konstruktív félként tekintsenek”.

Az első sorban, Szent-Iványi mellett kapott helyet a többi szövetséges:

Ács Sándorné, a kishantosi gazdaság vezetője

Andor László, volt EU-biztos

Komáromi Zoltán, az Együtt egészségügyi szakpolitikusa

Büttl Ferenc, a Párbeszéd tagja, gazdasági szakértője

A két kis párt még nem állt Botka mögé, de tagjaik szereplése mégiscsak jelzésértékű. Jelezheti a formálódó szövetséget, de a kis pártok fegyelmezetlenségét is.

Új még be nem jelentett szövetségest is mutatott be Botka, ő Némethné Jankovics Gyöngyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke. Valamint két egyéni jelöltet is néven nevezett:

Rója Ferencet, a makói József Attila Gimnázium 22 év után kirúgott igazgatóját

és Angeli Gabriellát, aki szintén tanár és Kalocsán szervezkedik aktívan a helyi Fidesz ellenében.

DK, LMP, Momentum, hol vagytok?

Botka a szövetségi politikának hosszú részt szentelt beszédéből.

Világosan elmondta újra, hogy a korábbiakhoz hasonlóan közös listát, közös jelölteket, közös programot és közös miniszterelnök-jelöltet akar a jövő évi választáson. Valódi szövetséget szeretne kötni, nem csak olyat, ami a szavak szintjén jön létre. A DK, az LMP és a Momentum viszont ezekből nem kér. Hiába mondja Botka, hogy „néhányan csak a politikai túlélésükért küzdenek”, és hogy, nem is akarják igazán leváltani Orbánt, ettől még ez a három párt nem tud megegyezni Botkával. Úgyhogy marad a patthelyzet. Pedig Botka olyan szépet is mondott, mint például:

Ha kezet nyújtunk egymásnak, akkor a sarkaiból fordíthatjuk ki a világot.

A szocialista kormányok sem voltak jók, de az Orbán-kormányok sokkal rosszabbak

Megértem azokat, akik 2010-ben Orbánra szavaztak.

Mea culpázott Botka a 2010-et megelőző szocialista kormányzásért, és megígérte, hogy ha kormányra kerül, más, valódi balos kormányzás jön. Szerinte gyorsan csalódtak sokan az Orbánra szavazók közül 2010 után, csak őket nem sikerült eddig megszólítani. Hosszan sorolta Orbánék bűneit a demokrácia és a jogállam leépítésétől, az oktatás lezüllesztésén át a kevesek gazdagodását és a szegények mélyben tartását eredményező politikáig. Ami után gyorsan elérkeztünk Botkáék központi üzenetéig:

Fizessenek a gazdagok, hogy jobban éljenek a magyarok!

Majd jöttek a konkrét ígéretek:

törvény előtti egyenlőség

ingyenes első diploma

13. havi nyugdíj

a minimum nyugdíj és 100 ezer forint alatti nyugdíjak megemelése

általános, jelentős béremelés

egyetemek autonómiájának visszaadása.

Az ígéretek, a program és Botka pedig továbbra is várja a szövetségeseket a kormányváltáshoz.