A Dunai Vasmű tetején felejtették a vörös csillagot

Huszonnyolc éve zajlott le Magyarországon a rendszerváltás, de a kádárizmus szellemisége napjainkat is áthatja, mintha a korszak láthatatlan emlékei sugároznák magukból. Mint az a vörös csillag is, amelyik egykor a dunaújvárosi Dunai Vasmű főbejáratát díszítette.

A korszak emblematikus története, ahogy a Dunapentele nevű faluból Sztálinváros épült, az 1954-ben átadott Sztálin Vasmű mellé, és az is, ahogy a nagy és bölcs vezér halála után, Dunára cserélték a Sztálint az üzem, és a település nevében is. Mindehhez tökéletesen illeszkedik, ahogy a privatizációja után a vasmű egy orosz konzorcium kezébe került, és epilógusként az ottfelejtett vörös csillag is.

Az Air Copter csapata nyáron forgatott imázsfilmet Dunaújvárosról. Drónjukkal a vasművet is megmutatták felülről, így derült ki, hogy a valószínűleg 1989-ben lemetszett vörös csillag még ma is ott pihen az üzem tetején. A jelenet a lenti videón 2.10-től látható, de érdemes az egészet végignézni.