Hét magyart utaztat el a kormány a hurrikán sújtotta Szent Márton-szigetéről

Egy öttagú magyar család, egy nő és remélhetőleg még egy férfi a hurrikán sújtotta Szent Márton-szigeten helyi idő szerint kedd délután felszáll arra a repülőgépre, amelyet a kormány bérelt ki, és Curacaóba viszi őket

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón.

A tárcavezető az Irma hurrikán által sújtott Szent Márton-szigeten jelenleg tartózkodó magyarokról adott helyzetértékelésében elmondta: magyar idő szerint éjszaka, késő este négy embernek, két párnak sikerült elhagynia a szigetet Curacao, illetve Martinique irányába, róluk tudják, hogy jól vannak.

Jelenleg tizenhárom magyar állampolgár tartózkodik a szigeten, akiről a tárcának tudomása van.

Szijjártó Péter elmondta: hétfőn megállapodtak egy amerikai légitársasággal, amelynek van Dominikán repülőgépe szabad kapacitással, és helyi idő szerint kedd délután egy gépük átrepül a szigetre, ahol felvesz hat, illetve hét magyar állampolgárt.

Köztük van egy öttagú család, egy nő, valamint remélhetően még egy férfi. A családnál a két szülőn és a két gyermeken kívül az egyik szülő testvére is jelen van. Korábban úgy tűnt, problémát okoz, hogy az egyik gyermeknek nincs útlevele, de megállapodtak a holland hatóságokkal, hogy eltekintenek ettől a sziget elhagyásakor. Őket korábban a franciák el tudták volna vinni Guadeloupe szigetére, de inkább a magyar segítséget választották – jegyezte meg.

Hozzátette: a hatodik magyar, egy nő úton van a repülőtérre, őt is elhozzák, a férfival most nem tudtak beszélni, de korábban felvették vele a kapcsolatot, most pedig kérték az ismerőseit, hogy értesítsék, induljon minél előbb a repülőtérre, hogy mind a hét magyar állampolgárt elvihessék.

Jelezte: Curacaóban biztonságban lesznek a magyar állampolgárok, konzuli segítséget kaphatnak, ki tudják állítani a hazatérésükhöz szükséges dokumentumokat. Hozzátette: azért éppen Curacaóba viszik őket, mert az egyébként Pápán állomásozó nagy katonai gép a hollandok repülési kontójára részben segélyszállítmányokat visz, részben az evakuálásban vesz részt Curacaón keresztül.

Ha ez a gép nem tudja elhozni a magyarokat, akkor másképp segítenek nekik

– mondta Szijjártó Péter.

Hollandia is részese annak a 12 államnak, amely létrehozta a pápai Nehéz Légiszállító Ezredet, a C-17-es szállítógépeket üzemeltető nemzetközi alakulatot.

A miniszter közölte: az említett embereken kívül van egy háromtagú család a sziget francia részén, ők jelezték, hogy saját erőből megoldják a hazatérést, nem kértek segítséget, valamint van egy pár, amely szintén átment a francia oldalra, ők szerepelnek az evakuációs listán, velük is folyamatos a kapcsolat, és van egy ember, akivel még nem tudták felvenni a kapcsolatot. Róla áttételesen azt jelezték, hogy egy ismerősénél tartózkodik a Szent Márton-szigeten és jól van, de ennél konkrétabbat nem tudnak.

Hangsúlyozta: a helyzet továbbra sem egyszerű, tekintettel a természeti katasztrófa okozta károkra, az összeomlott közigazgatásra, a távolságra és arra, hogy mind Hollandia, mind Franciaország több ezer kilométerre van a szigettől.

Saint-Martin szigetének teljes területe mintegy 90 négyzetkilométer, és mintegy 77 ezren lakják. A sziget északi fele Franciaországhoz, déli része pedig Hollandiához tartozik, utóbbi Sint Maarten néven.