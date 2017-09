Sört itatott egy ismerőse kutyájával, kivonultak a rendőrök

A Facebook-ra is kiposztolta azt a videót egy kunhegyesi férfi, amin a sörrel itatott kutya szenvedései láthatóak. Az állat végül az állatvédőkhöz került, a társasághoz pedig a rendőrség is kiment.

A Lelenc Kutyamentő Egyesület szintén Facebookon posztolt a mai esetről, mint írják,

a 8 hónapos kutya tulajdonosa nem ott lakik, ahol a kutya. A kutya tulajdonosa (Tamás) és kislánya (Hanna) ketten maradtak, s míg lakhatásuk megoldódik, Tamás édesanyja próbált a kutyára vigyázni, ő maga is albérlőként. Más albérlők is laknak ott, két férfi bántotta a kutyát, míg ő nem volt otthon. A rendőrség közbenjárásával a 8 hónapos kutya nálunk nyert elhelyezést. A kutyát bántalmazó – még most is ittas – férfi arra panaszkodott, hogy őt valakik bántották, ezért mentőt hívtunk, elsődleges információink szerint nincs is sérülése. A Szurkolók az állatkínzás ellen mozgalom 4 tagja velünk kb. egy időben érkezett a helyszínre, őket sajnos a gyengélkedő ittas férfi elsődleges vallomása alapján a rendőrök bevitték a rendőrségre.