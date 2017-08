Nem is moha van az óbudai légtisztító mohafalon!

Május végén derült ki, hogy a harmadik kerület beszerez egy mohafalat, ami nagyjából 270 fa munkáját végzi majd el egy olyan területen, ahol egyébként nem lehet fát ültetni. Augusztus utolsó napján azt is megtudtuk, hol húzzák fel: Óbuda egyik legdélibb pontján, a Kolosy téren kapott helyet.

Aki járt biológiaórára, biztosan furcsán néz a falra,

azon ugyanis nem moha látszik, hanem varjúháj.

Ijedtségre semmi ok: a moha alatta található, a takarónövény pedig védi az UV-sugárzástól és a közvetlen napfénytől. A fal önellátó, mert saját öntözőrendszere van, ami nemcsak vizet, de tápanyagot is szállít, az egészet pedig a tetején található napelem működteti. Télen a moha és a rajta lévő, a levegő tisztításáért felelős baktérium is pihen, tavasszal pedig ébredés után a rájuk rakódott szennyeződések megevésével kezdik az évet. A falat egyelőre bérelik, hat hónapig tart a tesztüzem, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pedig utána dönt arról, hogy mi lesz a sorsa.

A biztonsággal kapcsolatban vannak aggályaink – érdemes egy pillantást vetni az utolsó képre és a billegés kiküszöbölésére.

