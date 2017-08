Nem fakocka miatt, de hétfőn is bekrepált a 3-as metró

A BKV ezúttal is feljelentést tesz.

Hétfőn is ki kellett állnia a forgalomból egy felújított orosz metrónak, mert nem csukódott be az ajtó. Ezúttal is idegen eredetű tárgyat találtak az ajtó alatti sínben – írja a hvg.hu.

A portál megkereste Bolla Tibor BKV-vezérigazgatót, aki elmondta: ugyanazzal a metróval volt gond, mint múlt csütörtökön. Hozzátette, nem meghibásodásról van szó, hanem elakadt az ajtó egy oda nem illő tárgyban, amiről nem tudni, hogy direkt, vagy véletlenül került oda. Hozzátette azonban, hogy ezúttal egy metróüzemből származó tárgyról van szó, amit akár egy szerelő is odatehetett,

ezt majd a rendőrségi vizsgálat kideríti.

Bolla a portál kérdésére megerősítette: a fakocka ügyében is folyik a nyomozás, ismeretlen tettes ellen.