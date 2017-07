Fertőző magyar vízzel riogat Amerika, lépett a külügy

Megírtuk korábban, hogy az amerikai járványügyi hivatal arra figyelmezteti a Magyarországra utazókat, hogy csak gyárilag lezárt palackban vagy dobozban lévő italt fogyasszanak. A tájékoztatás szerint a víz csak akkor biztonságos, ha felforralták vagy vegyileg kezelték, sőt, óva intenek a jégkockától is, ha nem palackozott vagy fertőtlenített vízből készült. A figyelmeztetésben az is szerepel, hogy óvakodni kell a szobahőmérsékleten feltálalt készételtől és a nyers élelmiszertől, ideértve a zöldséget is, kivéve, ha étkezés előtt alaposan megmostuk. Hasonló figyelmeztetést adtak ki Szlovákiára, Horvátországra vagy Szerbiára is.

Ezt nem tűrhette a Külügyminisztérium, mostani közleményük szerint megtették a szükséges intézkedéseket a magyar csapvíz minőségével kapcsolatos téves információk korrigálása érdekében. Joó István, a KKM vízdiplomáciáért, vízipari exportért és a Duna Régió Startégiért felelős miniszteri biztosa kérésére Magyarország Washingtoni Nagykövetsége az elmúlt héten soron kívül egyeztetett a CDC illetékeseivel.

Az amerikai szervezet válaszában arról tájékoztatott, hogy a vízminőségre vonatkozó egységes szabványok hiányában ajánlásaik az ENSZ Humán Fejlettségi Mutatója (HDI) alapján készülnek. Ennek a mutatónak azonban egyetlen paramétere sem vonatkozik az ivóvízminőségre, ehelyett olyan tényezőket vesz figyelembe, mint például az adott ország GDP-je, vagy a születéskor várható élettartam.

A KKM szerint a magyar ivóvíz kiváló minőségű, az Amerikai Járványügyi Hivatal jelentése teljesen téves és félrevezető, az amerikai hatóság meg sem kereste az Országos Közegészségügyi Intézetet. Így Külgazdasági és Külügyminisztérium minden szükséges lépést megtesz, hogy az illetékes hazai hatóságokkal együttműködve az Amerikai Járványügyi Hivatal mielőbb felülvizsgálja és helyreigazítsa a magyar ivóvíz minőségével kapcsolatban közzétett téves információkat.