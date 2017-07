Balog Zoltán: Lehet, hogy nyitott mellkassal kell átszállítani a szívműtöttet, de legalább a másik kórházban van CT

Lehet, hogy nyitott mellkassal át kell szállítani a beteget egy másik kórházba, hogy CT-vizsgálatot kapjon, de eddig a másik kórházban sem volt CT,

mondta az Egyenes Beszédben Balog Zoltán emberi miniszter, aki szerint álhírekkel támadják a magyar egészségügyet, mert csak azzal foglalkozik mindenki, hogy melyik kórházban nincs CT, miközben kétszer annyiban van, mint korábban volt.

A miniszter egy olyan hírre reagált, amely szerint se CT, se MR nincs Magyarország legkomolyabb szívklinikáján.

Balog szerint norvégiai, vagy svájci béreket nem fognak tudni fizetni az egészségügyben, de ha megduplázzák négy év alatt a béreket, az már valami. Szerinte 221 milliárd forinttal megy majd több jövőre az egészségügyre, mint idén, és ez nagyrészt a bérekre megy el.

Balogot Rónai Egon szembesítette azzal, hogy a hosszú várólisták, amelyeknél megesik, hogy daganatos betegeknek hónapokat kell várniuk a vizsgálatra, pénzzel átugorhatóak.

A miniszter szerint, ha egy háziorvos két hetes várólistával tudna csak vizsgálatra küldeni egy beteget, akkor ki kell várnia a két hetet, hiába tudná pénzzel elintézni már másnap.

Aki tehetősebb, az meg tud olyan dolgokat is vásárolni, amiket mások nem.

Balog a műsor alatt végig az álhírekre panaszkodott, és ezt azzal próbálta bizonyítani, hogy felolvasott egy hírt, de nem mondta meg, honnan, vagy mikori hír volt. De szerinte nem volt igaz.

Balognál rákérdeztek arra, hogy igaz volt-e a hír, hogy Sopronban egyedül maradt egy rezidens az éjszakai műszakra, és a Facebookon kellett segítséget kérnie. A miniszter szerint kivizsgálták az esetet.

Arra is rákérdeztek, hogy tényleg kórházi fertőzésben halt-e meg egy kisgyerek nemrég. A miniszter szerint nemzetközi szinten beszélték meg a problémát.

Én is tudok minden nap ilyen hírt mondani,

reagálta a kérdésekre Balog Zoltán, aki szerint nem arról beszélünk, hogy új kórházat fognak építeni Óbudán. Ami szerinte meg fog történni, mert megvan a telek.

Balogot azzal is szembesítették, hogy egy lista szerint Magyarország egészségügye leghátul van az EU-ban. A miniszter szerint van ilyen lista is, meg olyan is, amiben az első harmadban vagyunk. Nem mondta meg, melyik lista ez.

A műsor végén Balog Sorosról vitatkozott Rónaival, de a vita leírhatatlan volt, amint megjelenik róla a videó, közöljük önökkel is.